أرقام مهمة عن معدلات الأمية في مصر.. 17.2% بين الأقل من 45 عاما

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، بيانا صحفيا، بمناسبة اليوم العالمى لمحو الأمية، الذى يوافق 8 سبتمبر من كل عام، والذى أقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم «اليونسكو»، في دورتها الرابعة عشر عام 1965، للاحتفال به سنويا، بهدف تذكير المجتمع الدولي بأهمية محو الأمية على مستوى الأفراد والمجتمعات، مع ضرورة تكثيف الجهود لزيادة قدرة الأفراد في المجتمعات على القراءة والكتابة، ويتم الاحتفال هذا العام تحت شعار «تغيير هياكل التعلم لمحو الأمية».

وتُعد قضية الأمية من الظواهر البارزة التى تسعى مصر إلى القضاء عليها، وقد تم إدراجها ضمن رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة (الهدف الرابع)، الذي ينص على: «ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع».

أهم المؤشرات المتعلقة بالأمية

أولا: حالة الأمية في دول العالم عام 2022

- 17 % من سكان العالم (15 سنة فأكثر) ما زالوا لا يعرفون القراءة والكتابة.

- حوالي 781 مليون أمي يتركزون في جنوب وغرب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء، من بين جميع الأميين في العالم، وفقا لتقديرات وإحصاءات منظمة اليونسكو.

- تشير البيانات إلى أن نسبة الأمية بين الذكور 36%، والإناث 64% على مستوى العالم.

- شهدت تشاد وغينيا، أعلى نسبة أمية في العالم، حيث بلغت نسبة الأميين بهما 77.7%، و69.6% على التوالي للأفراد، الذين تزيد أعمارهم عن (15 سنة فأكثر) من إجمالي السكان.

- 21 % نسبة الأمية في العالم العربي، حيث يوجد واحد من بين كل خمسة (15 سنة فأكثر) يعانون من الامية.

- تأتي الصومال وموريتانيا كأعلى الدول العربية في نسبة الأمية (15 سنة فأكثر)، حيث التي بلغت بهما 62.2%، 48% على التوالي.

- هناك بعض الدول العربية لم تتعد فيها نسبة الأمية 10%، وهي (قطر وفلسطين والأردن والبحرين، الكويت).

ثانيا: حالة الأمية في مصر:

- تقع مصر في المرتبة السابعة على مستوى الدول العربية، و23 إفريقيا و32 عالميا في معدلات الأمية.

- 25.8 % نسبة الأمية في مصر، حيث بلغ عدد الأفراد الأميين (10 سنوات فأكثر) 18.4 مليون أمي، وفقا لبيانات تعداد السكان لعام 2017، بنسبة انخفاض قدرها 3.9%، مقابل 29.7% تعداد 2006.

- بلغت نسبة الأمية (10 سنوات فأكثر)، 17.9% عام 2021، وفقا لبيانات مسح القوى العاملة لعام 2021.

- أكثر الأميين هم من كبار السن، إذ سجّلت الفئة العمرية (60 سنة فأكثر)، أعلى نسبة بين الأميين، بنسبة 63.4%، وانخفضت نسبة الأمية بين الأفراد (الأقل من 45 سنة) لتصل إلى 17.2%، كما انخفضت نسبة الأمية بين الشباب الذين يتراوح أعمارهم بين (15-35 سنة) إلى 16.1% من بين الأميين، في حين سجّلت الفئات العمرية الصغيرة (أقل من 20 سنة) 6.6% كأدنى نسبة للأميين في تعداد 2017.

- بلغت معدلات الأمية للذكور 21.2%، مقابل 30.8% للإناث في عام 2017، بنسبة انخفاض قدرها 1.2% للذكور، 6.5% للإناث مقارنة بتعداد 2006.

- أعلى معدلات الأمية في مصر في محافظات الصعيد، حيث تصدرت محافظة المنيا كأعلى محافظات مصر، من حيث الأمية التي بلغت 37.2%، بينما كانت أقل المعدلات في محافظات الحدود، وتعد محافظة البحر الأحمر أقل المحافظات في نسبة الأمية إذ بلغت 12% في تعداد 2017.

أهم جهود الدولة للقضاء على الأمية

- قامت الدولة بوضع خطة استراتيجية لإعلان مصر خالية من الأمية بحلول عام 2030، وكثفت جهودها في المناطق التي بها نسبة كثافة سكانية عالية، ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث تم العمل على دمج فصول محو الأمية.

- فازت مصر بجائزة اليونسكو عام 2021، باعتبارها من أفضل 6 دول طبقت أفضل برامج لمحو الأمية، هي: كوت ديفوار - الهند - جواتيمالا - المكسيك - جنوب إفريقيا - مصر.

- قامت الهيئة العامة لتعليم الكبار خلال جائحة كورونا، بإنشاء منصة إلكترونية لتعليم الكبار عن بُعد، باستخدام بعض التطبيقات التكنولوجية المختلفة وإتاحتها للدارسين، بالإضافة إلى تنظيم فصول محو الأمية عبر الإنترنت للمناطق الريفية بمحافظات الجمهورية.