بالأسماء.. إصابة 12 عاملا في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي بالبحيرة

أصيب 12 عاملا بجروح وكدمات، جراء انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالعمالة بطريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي، بنطاق مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

الأجهزة الأمنية تتلقي إخطارا بإصابة 12 عاملا

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو المطامير، يفيد بإصابة 12 عاملا، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي، بنطاق ذات المركز وجار عمل الفحوصات الطبية.

تحديد هوية المصابين

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وتبين إصابة كل من محمد علي سليمان، 32 عاما، مقيم في العامرية، ومحمد عوض آدم، 32 عاما، مقيم في العامرية، ومحمود محمد طه، 25 عاما، مقيم في العامرية، وكرم الجرو أحمد، 31 عاما، مقيم في سوهاج، وأحمد الجرو أحمد، 21 عاما، ومحمد جابر السيد، 24 عاما، مقيم في العامرية، وطلعت عاطف فتحي، 35 عاما، مقيم في العامرية، ومحمد حمدان كامل، 32 عاما، مقيم في العامرية، وأحمد فتحي حامد، 31 عاما، ومحمد أنور أبو الحسن، 30 عاما، مقيم في العامرية، وأحمد جابر أحمد، 37 عاما، مقيم في العامرية، ومحمد عبدالعال أحمد، 31 سنة.

ونُقل المصابون إلى مستشفى أبو المطامير العام لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، كما تم رفع حطام الحادث وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها.