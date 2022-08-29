بالأسماء.. مصرع وإصابة 5 في حادث تصادم بالطريق الصحراوي بالبحيرة (صور)

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب 4 آخرون، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص بطريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي، بالكليو 87 في اتجاه القاهرة بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونُقلت الجثة والمصابين إلى مستشفى وادي النطرون، تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة.

تصادم سيارتين

وتلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد استقبال المستشفى جثة عامل و4 آخرين مصابين بجروح وكدمات إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص، وحُفظت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى، فيما أجريت الفحوصات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

تحديد هوية المتوفى

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث وجرى الدفع بـ5 سيارات إسعاف، وتبين وفاة صلاح حسني، 55 سنة، عامل مقيم النوبارية، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتي بمستشفي وادي النطرون العام.

أسماء المصابين

فيما أصيب كل من يوسف عبدالسلام يونس، 13 عاما، مقيم في برج العرب، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وسامية محمد عبدالغني، 47 سنة، مقيمة في برج العرب، بكدمات وجروح متفرقة وكسر في الساق اليمنى، ومحمد إبراهيم صبحي، 28 سنة، مقيم في محافظة الإسكندرية، باشتباه نزيف بالبطن واشتباه ما بعد الارتجاج، وشهد أحمد حسن، مقيمة في القاهرة، 18 سنة، طالبة، باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الساق اليمنى.

ونُقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون العام لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.