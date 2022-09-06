إصابة شخصين في حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية بالبحيرة

أصيب شخصين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية و«توك توك»، قبل قليل، أمام قـرية الإنشاء بمركز الرحمانية في محافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحُرر محضر بالواقعة.

الأجهزة الأمنية تتلقي إخطارًا بالحادث

وورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية، ما أسفر عن إصابة شخصين وجرى نقلهما إلى مستشفى الرحمانية، وحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المصابين

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كلًا من: «حسان ع. ا. م» 38 سنة مقيم في الإنشاء، ومصاب بجرح متهتك باليد اليسرى وجرح بالفخذ الأيسر، وكسر في الساق اليمنى، و«صفاء ج. ف» 30 سنة، مصابة بجرح بالقدم اليمني وكسر في الذراع.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الرحمانية العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.