مصرع شخصين وإصابة آخر في حادث على طريق أبو المطامير بالبحيرة «صور»

لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثالث، إثر قوع حادث تصادم سيارتين نصف نقل مع سيارة «تومناية» على طريق «أبو المطامير - جناكليس» أمام مدخل قرية الشعراوي بمحافظة البحيرة، وجرى نقل الجثتين إلى مستشفى أبو المطامير العام، ونقل المصاب إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بالحادث

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق «جناكليس - أبو المطامير»، ما أدى لمصرع شخصين وإصابة آخر، وجرى نقلهم إلى مستشفى أبو المطامير العام، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تحديد هوية المتوفين

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وجرى الدفع بعدد من سيارت الإسعاف، وتبين مصرع «مدحت عبد العزيز عبد الحميد ناصف»، 42 عاما، مقيم المنتزه، و«أيمن السيد عمران طه»، 46 عاما، مقيم محطة الرمل ثان في الإسكندرية، وجرى نقل الجثتين إلى مستشفى أبو المطامير العام تحت تصرف النيابة العامة.

تحديد هوية المصاب

فيما أصيب «محمد فؤاد صابر»، 35 عاما، مقيم العوايد بالإسكندرية، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وجرى نقلهم إلى مستشفى أبو المطامير، وجار المتابعة وعمل الإسعافات الأولية.

كما تم رفع حطام الحادث وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.