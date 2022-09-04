بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الزراعي بالبحيرة

شهد طريق مصر إسكندرية الزراعي بنطاق مركز كفر الدوار في محافظة البحيرة، حادث انقلاب ميكروباص، مما أدى إلى إصابة 10 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرير محضرًا بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارًا بالحادث

وورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر إسكندرية الزراعي أمام قرية زهرة، مما أدى إلى إصابة 10 أشخاص، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

أسماء المصابين في الحادث

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وتبين إصابة كل من:

يوسف شعبان السيد، 22 سنة.

باسم رمضان عبداللطيف، 22 سنة، عامل مقيم بالدلنجات، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج.

محمود السيد الحناوي، 22 سنة، عامل، مصاب بكدمات متفرقة.

عبدلله زهير حسن، 22 سنة، عامل، مصاب باشتباه نزيف بالبطن.

فارس محمد خليل، 19 سنة، طالب، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج.

محمد سامي عمارة، 19 سنة، طالب، مصاب بكسر في الحوض.

محمد الشحات ممدوح، 19 سنة، طالب، مصاب بكسر في الساق اليمنى.

محمد عبدالمنعم نوار، 19 سنة، طالب.

فاطمة محمد عمر، 60 سنة، ربة منزل.

سعدالله جبريل محمد، 61 سنة، عامل.

وجميع المصابين مقيمين بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، وجرى نقلهم إلى مستشفى كفر الدوار العام، لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرير محضرًا بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث، للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تم رفع حطام الحادث وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها.