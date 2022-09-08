محافظ سوهاج يتابع مشروعات تطوير الريف المصري «حياة كريمة» في دار السلام

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، عددًا من المشروعات بجولة ميدانية بمركز ومدينة دار السلام، بحضور العميد أيمن أسامة قائد مركز القيادة التخصصي، والدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة، ومحمد السيد عوض رئيس مركز ومدينة دار السلام.

تنفيذ مجمع الخدمات الحكومية «تحيا مصر» في قرية بسوهاج

واستهل محافظ سوهاج جولته بتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، بقرية العزبة التابعة لمجلس قروى أولاد يحي، حيث تفقد مجمع الخدمات الحكومية «تحيا مصر»، والذي تم الانتهاء منه بنسبة تنفيذ 100٪.

ويعد مجمع خدمات المواطنين بقرية «العزبة»، واحدًا من ضمن 30 مجمع خدمات بقرى المبادرة، وهو نموذج موحد، حيث يتكون كل مجمع من ثلاث طوابق، ويشمل الطابق الأرضي «مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين».

ويشمل الدور الأول علوي «السجل المدني، الشهر العقاري، البريد، التموين»، فيما يشمل الدور الثاني علوي «الوحدة المحلية ـ المجلس المحلي ـ التضامن الاجتماعي».

محافظ سوهاج يتفقد أعمال إنشاء الوحدة الصحية

كما تفقد المحافظ « نقطة إسعاف»، أولاد يحي الحاجر نموذج 2 سيارة، ضمن 35 وحدة إسعاف تم إنشاؤها وتطويرها ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، وتشمل «2 غرفة إسعاف، و3 غرف سكني وإداري، ومطبخ، ودورة مياه»، حيث تم الانتهاء من النقطة بنسبة تنفيذ 100٪ وتسليمها إلى هيئة الإسعاف التي قامت بالتشغيل وتقديم خدماتها للمواطنين.

وشملت جولة المحافظ أيضًا تفقد أعمال إنشاء الوحدة الصحية بأولاد يحي، والتي يجري إنشاؤها وفقا لنظام التأمين الصحي الشامل الجديد، بنسبة تنفيذ بلغت 75٪، وتشمل «الإسعافات الأولية ـ خدمة كبار السن ـ أمومة وطفولة ـ متابعة حمل وتنظيم الأسرة ـ عيادة أسنان ـ 2 عيادة كشف ـ 2 معمل ـ صيدلية ـ تثقيف صحي ـ مكتب تطعيمات ـ مكتب مواليد ووفيات ـ قاعة اجتماعات ـ سكن أطباء وتمريض».