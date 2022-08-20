الكشف على 1027 مواطنا ضمن القوافل المجانية لـ«حياة كريمة» في قرية الجواهين بسوهاج

تضع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» اهتماما خاصا بالقطاع الطبي، إذ تطلق المبادرة القوافل الطبية المجانية بشكل دوري في القرى النائية والمحافظات الحدودية، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان المصرية، وتضم القوافل عددا من التخصصات الطبية، تستهدف الكشف وصرف العلاج بالمجان للمواطنين في القرى المدرجة ضمن المبادرة.

وفي هذا الصدد أطلقت مؤسسة حياة كريمة، قافلة طبية في محافظة سوهاج، بقرية الجواهين، مركز جرجا بمحافظ سوهاج، بالتعاون مع وزارة الصحة، وضمت القافلة 10 تخصصات طبية المختلفة، في إطار السعي لتحسين جودة حياة المواطن المصري، وتقديم أفضل الخدمات في كل القطاعات.

وكشفت المؤسسة أن القافلة تمكنت من توقيع الكشف على 1027 مواطنا خلال يومي 17و18 أغسطس الجاري، إذ ضمت القافلة 10 تخصصات طبية مختلفة، مشيرة إلى أنه تم تحويل حالتين لأقرب مستشفى لعمل الفحوصات الدقيقة.

خريطة انتشار القوافل الطبية المجانية

وحسبما أعلنته «الصحة»، تنطلق اليوم 6 قوافل طبية مجانية، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمناطق برج مغيزل مركز مطوبس محافظة كفر الشيخ، وعزبة كرم مركز أشمون محافظة المنوفية، والإسكندرية التحرير محافظة أسيوط، وبيت خلاف مركز جرجا محافظة سوهاج، وكفر رجب مركز كفر شكر محافظة القليوبية، والحسنية مركز إطسا محافظة الفيوم.

العلاج على نفقة الدولة

ووفقا لما أعلنته «الصحة» في بيان صادر عنها، تحول الحالات التي تستدعي تدخلات جراحية، إلى المستشفيات الجامعية الأقرب للحالة، من أجل العرض على المجالس الطبية المتخصصة لاستخراج قرار العلاج على نفقة الدولة.