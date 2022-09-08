1000 متسابق في ماراثون حزب «مستقبل وطن» من المقطم إلى الأسمرات غدا

أعلن حزب مستقبل وطن انطلاق ماراثون «مستقبل وطن» من حي المقطم إلى حي الأسمرات، صباح غد الجمعة، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

المشاركون في الماراثون

ويشارك في الماراثون الرياضي، محافظ القاهرة، وممثل عن وزارة الشباب والرياضة، ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وعدد كبير من الشخصيات العامة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في الحزب.

1000 متسابق في ماراثون مستقبل وطن

وينطلق ماراثون مستقبل وطن، في تمام الساعة الثامنة صباحاً، بمشاركة 1000 متسابق، لمدة نصف ساعة سيراً على الأقدام، من المقطم إلى الأسمرات.

ويقدم ماراثون مستقبل وطن، جوائز عينية لكل المشاركين، ويعد الماراثون فرصة مميزة لممارسة الرياضة، والإطلاع على ما تم إنجازه وتحقيقه في حي الأسمرات، واعتباره نموذجا مثاليا للحياة كريمة.