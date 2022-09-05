قيادي بـ«مستقبل وطن» يشيد بدور مصر في دعم الأشقاء بالسودان: يؤكد عمق العلاقات

أشاد النائب عماد عبدالتواب الدرجلي، عضو مجلس النواب والهيئة البرلمانية لحزب «مستقبل وطن»، بجهود مصر في دعم الأشقاء العرب، مؤكّدًا أنَّ مصر تلعب دورًا تاريخيًا لحفظ السلام والأمن في المنطقة العربية بأكملها.

القيادة السياسية حريصة على دعم الأشقاء

وقال عضو مجلس النواب والهيئة البرلمانية لحزب «مستقبل وطن»، في تصريح لـ«الوطن»، إنَّ مصر بدأت تستعيد دورها في الريادة العربية، مؤكّدًا حرص القيادة السياسية على توفير كل سبل الدعم لجميع الأشقاء وهذا ليس بجديد عليها، لا سيما في ظل التداعيات الأخيرة التي تشهدها السودان جراء الفيضانات والسيول، التي دمرت آلاف المنازل.

وتابع «الدرجلي» أنَّ توجيه الرئيس السيسي بتقديم كل سبل الدعم الممكنة إلى الشعب السوداني الشقيق في ظل تداعيات أزمة السيول التي اجتاحت عددًا من المناطق في جمهورية السودان يبرهن على حرص القيادة السياسية على مساندة دول الجوار في أزماتهم، خاصة أنَّ ما تعرضت له جمهورية السودان الشقيقة، جراء الفيضانات والسيول التي اجتاحتها مؤخرًا، تسبب في وفاة وإصابة عشرات المواطنين وتضرر مئات المباني والممتلكات والبنى التحتية وإتلاف المحاصيل، معبّرًا عن خالص تعازيه ومواساته للحكومة والشعب السوداني الشقيق ولأهالي وذوي الضحايا.

العلاقات المصرية السودانية متميزة

وأكّد عضو الهيئة البرلمانية لحزب «مستقبل وطن» أنَّ تسيير الجسر البري بتوجيهات من الرئيس السيسي للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأشقاء جاء تأكيدًا لعمق العلاقات المصرية السودانية المتميزة التي تحظى بكل التقدير والاحترام لكلا الجانبين.

وكانت أجهزة الدولة المصرية سيرت جسرًا بريًا يحتوي على مواد غذائية وأدوية ومساعدات إنسانية وطبية بإجمالي 90 شاحنة نقل للأشقاء في جمهورية السودان، ضمن جسر بري متواصل مع جمهورية السودان الشقيقة، بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي.