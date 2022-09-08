السيسي يوجّه بتنظيم مؤتمر اقتصادي: فرصة للاستماع إلى الآراء المخالفة

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإنهاء ملف مستندات تحصيل البنوك، لمراجعة المواد المطلوبة كمستلزمات إنتاج، قائلا إنّ الدولة استهدفت منذ عامين أو 3 أعوام، أن تكون فاتورة التصدير 100 مليار دولار، وتتحرك في هذا الاتجاه لتشجيع الاستثمار، وكي لا تكون الظروف الحالية سببا في تعطيل أو تقليل جهد المصانع.

مؤتمر اقتصادي

واقترح الرئيس السيسي، خلال تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس، اليوم، عقد مؤتمر اقتصادي بنهاية الشهر الحالي، يستضيف المتخصصين من أصحاب الآراء المخالفة، للاستماع إليهم والتحدث مع المستثمرين ورجال الصناعة، مطالبا تنظيم المؤتمر بنهاية الشهر الحالي.