حالة الطقس غدا الجمعة 9 سبتمبر.. تأثر البلاد بمنخفض جوي بارد

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، منذ قليل، بيانًا تفصيليًا، يتضمن درجات الحرارة وحالة الطقس غدًا الجمعة الموافق 9 سبتمبر، وذلك على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، مشيرة إلى انتهاء فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية التي استمرت اليومين الماضيين، حيث تسود حالة من الاستقرار النسبي في الطقس.

تأثر البلاد بمنخفض جوي بارد

وأشار بيان الأرصاد، إلى وجود نشاط للرياح الشمالية الغربية، وذلك على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، نظرًا لاستمرار تأثر البلاد بمنخفض جوي بارد فى طبقات الجو العليا، آتي من سطح البحر المتوسط، وهو ما يعمل على اعتدال درجات الحرارة خاصة خلال ساعات المساء، بداية من السواحل الشمالية وصولًا إلى محافظات شمال الصعيد.

وأوضح خبراء الأرصاد، أنّ الطقس على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء، سيكون شديد الحرارة خلال ساعات النهار، ومعتدل الحرارة رطبًا مع بداية ساعات الليل.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة على مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

القاهرة 34 24

العاصمة الإدارية 34 24

6 أكتوبر 34 23

بنها 33 23

دمنهور 33 24

كفر الشيخ 34 23

المنصورة 34 23

دمياط 30 24

بورسعيد 30 24

الإسماعيلية 34 24

السويس 35 23

الزقازيق 34 24

شبين الكوم 34 24

طنطا 33 23

شلاتين 38 27

الإسكندرية 30 25

العلمين الجديدة 30 25

وادي النطرون 33 24

مطروح 29 25

السلوم 30 24

سيوة 32 22

العريش 31 24

رفح 31 23

الطور 33 27

كاترين 31 19

رأس سدر 35 26

نخل 33 18

طابا 33 25

نويبع 34 26

نويبع 34 26

حلايب 35 27

شرم الشيخ 37 27

الغردقة 36 27

مرسى علم 35 26

الفيوم 33 21

بني سويف 33 21

المنيا 34 22

أسيوط 35 23

سوهاج 35 24

قنا 36 26

الأقصر 37 27

أسوان 38 27

الوادي الجديد 38 26.

أبو سمبل 38 27

أبو رماد 35 28

رأس حدربة 35 26