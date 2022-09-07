حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة.. تعرف على المناطق التي ستشهد سقوط أمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات الخبراء بشأن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة بدءا من غد الخميس الموافق 8 سبتمبر حتى السبت الموافق 10 من نفس الشهر.

وقال خبراء الأرصاد إن طقس الأيام المقبلة سيكون حارا رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة في جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومعتدل الحرارة رطبًا ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلًا للحرارة رطبًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تصل لـ20% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري.

طقس 72 ساعة

ومن المتوقع وفق خبراء الأرصاد أن الأيام المقبلة ستظهر صباحا السحب المنخفضة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء، مع نشاط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة كما يلي:

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 8 سبتمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 24.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 24.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 24.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 27.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 21.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 27.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 9 سبتمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 24.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 24.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 24.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 28.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 22.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 27.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 10 سبتمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 23.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 35.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 24.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 29.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 22.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 29.