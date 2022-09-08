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السيسي: قناة السويس الجديدة رفعت الدخل الإجمالي من 5 لـ7 مليارات جنيه

كتب:

شريف سليمان
12:13 م | الخميس 08 سبتمبر 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ البعض شكّك في جدوى قناة السويس الجديدة، متابعا: «أنا بقول الكلام ده عشان فرصة للي عاوز يدافع ويتكلم عن حالة الإساءة والتشكيك للدولة، وخفض الروح المعنوية لشعبها، المثال قدامكم وواضح ومش محتاج نفكر فيه كتير».

ارتفاع دخل مصر من قناة السويس

وأضاف رئيس الجمهورية، خلال فعاليات تدشين الوحدات البحرية لهيئة قناة السويس: «دخلنا من القناة كان 4.8 مليار أو 5 بالكتير قبل القناة الجديدة، النهاردة إحنا بنتكلم في 5.5 و6 و7 مليارات، ولسه».

عمل مدروس

وأوضح الرئيس، أنّ مصر ربحت في 4 أو 5 سنوات، أموالا أكبر بكثير مما أنفقته في توسعة قناة السويس، مضيفا: «بقول الكلام ده لينا وللإعلاميين، في حد ممكن يعمل موضوع يشككم في إجراء، وكأن الدولة دي مبتفكرش ومبتدرسش وبتشتغل بشكل عشوائي، لأ طبعا».

تطوير قناة السويس

وتابع الرئيس السيسي، أنّ دخل القناة الجديدة يستخدم لتطوير القناة، والحفاظ على معدلات الحركة بها، ويساعد على استيعاب التطور في حركة التجارة وزيادة أعداد وحجم وعمق السفن».

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