تردد قناة مصر أم الدنيا 2022.. شاهد مسلسلاتك المفضلة

ما زالت قناة مصر أم الدنيا، تواصل رفع شعار «قناة لكل الناس»، حيث تحرص على عرض أعمالًا متنوعة ومختلفة من الدراما الهندية والتركية بشكل متواصل ومستمر، لإرضاء الجمهور الحريص على متابعة هذه الأنواع من الأعمال الدرامية، ولذلك يبحث الكثيرون عن تردد قناة مصر أم الدنيا 2022.

وزادت في الآونة الأخيرة، عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» عن تردد قناة مصر أم الدنيا 2022، إذ تقدم باقة من الأعمال الدرامية المختلفة ما بين الأعمال الفنية المصرية والتركية والهندية.

تردد قناة مصر أم الدنيا 2022

ويمكن لمحبي الدراما الأجنبية والهندية من الجمهور، تحميل تردد قناة مصر أم الدنيا 2022 من خلال التردد التالي الموجود على القمر الصناعي المصري:

اسم القناة: مصر أم الدنيا.

اسم القمر: نايل سات Nilesat.

تردد القناة: 11602.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: SD.

خريطة مسلسلات قناة مصر أم الدنيا 2022

- مسلسل «المؤسس عثمان» يُعرض يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة.

- مسلسل «بربروساي» يُعرض كل يوم أحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

- مسلسل الدخيل، يُعرض كل يوم سبت في الساعة 1 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

- مسلسل الملحمة يعرض كل يوم جمعة، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً، بتوقيت القاهرة.

- الفاروق عمر ابن الخطاب ، يُعرض يوميًا في تمام الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

- مسلسل أرسلان يعرض يوم السبت من كل أسبوع في الساعة مساءً بتوقيت القاهرة.

- مسلسل جلال الدين الخوارزمي، يُعرض يوميًا في الخامسة مساء.