بتكلفة 90 مليون جنيه.. محافظ سوهاج يتفقد مصنعا لإعادة تدوير المواد الصلبة

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، خلال جولته الميدانية بمركز دار السلام اليوم، مصنع تدوير المخلفات الصلبة بدار السلام بتكلفة 90 مليون جنيه، بحضور محمد السيد عوض رئيس مركز ومدينة دار السلام.

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل عن المصنع الذي يقع بالظهير الصحراوي بقرية نجوع مازن، والمقام على مساحة 10 أفدنة بتكلفة 90 مليون جنيه، ويشمل المصنع خطوط التدوير والمعدات المتحركة، ويأتي تنفيذه ضمن بروتوكول تعاون بين وزارات «التنمية المحلية، والإنتاج الحربي، والبيئة، والتخطيط»، وتبلغ طاقته التشغيلية 20 طنًا في الساعة.

ملحقات مصنع تدوير المخلفات الصلبة

ويتكون مصنع إعادة تدوير المخلفات الصلبة من «سور، ومبنى الأمن، ومبنى الكهرباء، وغرفة الميزان، ومبنى إداري، وورشة، ومظلة معدات، ومظلة سيارات ومظلة استقبال مخلفات»، كما يحتوي المصنع على خطوط ميكانيكية بتكنولوجيا كورية، وتشمل خط الفرز، وخط لإنتاج الوقود البديلRDF، وخط إنتاج سماد.

المصنع الثالث بالجمهورية

وأوضح محافظ سوهاج، أن المصنع يعد الثالث من نوعه على مستوى الجمهورية، ويأتي في إطار خطة وزارة التنمية المحلية، لإنشاء مصانع لتدوير القمامة والمخلفات الصلبة، والتخلص الآمن منها، حفاظًا على البيئة وصحة وسلامة المواطنين.