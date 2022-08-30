استعدادات «تعليم جنوب سيناء» للعام الجديد.. بينها تفعيل الأنشطة الطلابية

قال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، إن 3 مدارس جديدة ستدخل الخدمة هذا العام في مدينتي الطور وطابا، مشيرا إلى أن الكثافة الطلابية بالمدارس في جنوب سيناء من أقل الكثافات على مستوى الجمهورية.

وأضاف «عقل» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم الفني، من أجل الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2022 / 2023، جرى عقد اجتماعا تنسيقيا مع مديري الإدارات التعليمية وموجهي العموم لمناقشة الاستعدادات للعام الدراسي.

منع جمع أي مبالغ من الطلاب

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم على ضرورة الالتزام بالمعايير والضوابط المقررة عند اختيار مديري ووكلاء المدارس الرسمية والمتميزة لغات، وفي ضوء أحكام القرارات الوزارية المنظمة.

وشدد «عقل» على حظر تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى من الطلاب أو أولياء الأمور، مع الالتزام بنشرة المصروفات الصادرة عن التوجيه المالي والفني، إلى جانب الالتزام بتفعيل لائحة الانضباط المدرسي ومتابعة التزام المدارس بها، مع حظر استخدام العقاب البدني أو النفسي للطلاب.

إعادة توزيع المعلمين لسد العجز

كما شدد على إعادة توزيع المعلمين في ضوء القرار الوزاري رقم 202 لسنة 2012 والكتاب الدوري رقم 17 لسنة 2016، بما يضمن سد العجز في مختلف التخصصات قبل بداية العام الدراسي.

وأكد «عقل» على أهمية إبراز نماذج النجاح من مديري المدارس والمعلمين والطلاب مع تشجيعهم وتحفيز المتميزين منهم، مطالبا بعقد لقاءات دورية للاستماع إلى مقترحات ورؤى أولياء الأمور والمعلمين والطلاب حول تطوير العملية التعليمية والعمل على وضع الحلول للمشكلات التي تطرأ خلال فترة سير الدراسة، مشيرا إلى ضرورة توفير عوامل وسبل الجذب للطلاب داخل المدرسة، مع رفع مستوى الوعي بالمشروعات القومية التي تقوم الدولة بها.

تفعيل الأنشطة الطلابية

كما أكد وكيل الوزارة على ضرورة تفعيل خطة الأنشطة التربوية ومسابقات أوائل الطلاب بالمدارس والعمل على ترسيخ ثقافة التنمية المستدامة، موضحا ضرورة الالتزام بشروط القبول بمرحلة رياض الأطفال والتأكيد على توزيع الكتب المدرسية فور وصولها لمخازن الإدارة التعليمية.

ووجه بمتابعة أعمال الصيانة البسيطة والشاملة والاطمئنان بشكل فعلي على جاهزيتها لاستقبال وبدء الدراسة، مع تفعيل خطط الزيارات الميدانية في هذا الصدد، ومراجعة التجهيزات المدرسية ومتابعة نظافتها من الداخل سواء في الأفنية أو الفصول أو الطرقات ودورات المياه، وضرورة إعداد خطط المتابعة الميدانية للقيادات الإدارية بالإدارات التعليمية وعدم بقائها داخل مكاتبها للتأكد من انتظام العمل بالمدارس، مطالبا بضرورة تفعيل دورة إدارة الأزمات والكوارث لضمان استمرارية المؤسسة في تنفيذ أعمالها بكفاءة وفعالية.