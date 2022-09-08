«التعليم» تعلن وظائف للمعلمين بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين، عن وظائف في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «stem»، مشيرة إلى أن التقديم على الموقع الرسمي للأكاديمية حتي يوم 12 سبتمبر 2022.

وذكرت الأكاديمية المهنية للمعلمين، أنه يتم التقديم على هذا الرابط ، من معلمي التعليم العام فقط وليس التعليم الفني أو الأزهري أو خريج تعليم أساسي.

التخصصات المطلوبة لوظائف بمدارس المتفوقين

وحددت الأكاديمية المهنية للمعلمين، التخصصات المطلوبة في وظائف مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا وهي: «لغة عربية - إنجليزية - فرنسية - ألمانية - رياضيات - كيمياء - فيزياء - أحياء - جيولوجيا / علوم أرض - دراسات اجتماعية - أخصائي اجتماعي - اخصائي نفسي - معلم حاسب آلي - أمين مكتبة - معلم تربية فنية - مواطنة ومعلم فلسفة - تربية رياضية - مسؤول شبكات تكنولوجيا تعليم - فاب لاب من خريجي كليات الهندسة أو كليات التعليم الصناعي مع إحضار صورة طبق أصل من المؤهل - تربية موسيقية - اقتصاد منزلي - صحافة وإعلام - مدير - وكيل».

خطوات التقدم لوظائف STEM

كما أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين خطوات التقدم لوظائف المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا وهي كالتالي:

- الدخول على الموقع الرسمي للأكاديمية المهنية للمعلمين من هنــــــا.

- التسجيل على نموذج التقدم لوظائف STEM مع التأكد من إدخال كافة البيانات المطلوبة بدقة والتأكيد على صحة رقم الموبيل والبريد الإلكتروني حيث سترسل جميع المراسلات علىهم.

- يحجز المتقدم إلكترونيا، موعد الاختبار النفسي المناسب له لأداء الاختبار بفرع الأكاديمية التابع له بمحافظته وفي حالة اجتياز الاختبار يؤدي اختبار اللغة الإنجليزية للمتقدمين لوظائف تخصصات «مدير ووكيل - رياضيات - كافة فروع العلوم - تخصصات الحاسب الآلى بفروعه - الفاب لاب»، وفي حالة اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية يستطيع المتقدم أداء اختبار التخصص أيضاً بنفس الفرع.

- في حالة عدم اجتياز الاختبار النفسي يتم إعادة الاختبار مرة أخرى، وبالنسبة لاختبار اللغة والتخصص فلا يوجد إعادة لهم.