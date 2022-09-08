ضوابط دفع مصروفات المدارس الخاصة.. 4 أقساط وإجراءات ضد المخالفين

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعلىم والتعلىم الفني، أنه تم تشكيل عدة لجان من التعلىم الخاص والإشراف المالي والإداري بالوزارة، للمرور على المدارس الخاصة والدولية لمتابعة تنفيذ القرار الخاص بتقسيط مصروفات العام الدراسي الجديد على أربعة أقساط، وعدم المطالبة بتحصيل أية أقساط قبل بداية شهر سبتمبر الجاري، على أن يتم إحالة المخالفين للجنة المركزية للتعلىم الخاص التي يرأسها وزير التربية والتعلىم، لاتخاذ القرار المناسب حيالهم.

إحالة المدارس الخاصة المخالفة لقرار تقسيط المصروفات للجنة مركزية

أضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن اللجان تمر على المدارس بشكل مفاجئ، لافتا إلى أن المشكلة الحقيقية في متابعة الالتزام بالقرار من عدمه، سلبية بعض أولياء الأمور في عدم تقديم شكاوي ضد المدارس المخالفة، مؤكدا أن ضبط المدارس الخاصة بحاجة لمشاركة من أولياء الأمور، للإبلاغ عن المخالفين بحيث يتم إرسال لجان إليهم للتحقق من صحتها، واتخاذ إجراءات قانونية مناسبة حيال المخالفات.

دفع مصروفات المدارس الخاصة على 4 أقساط.. الزيادة 7%

وأصدرت وزارة التربية والتعلىم، خطاب هام وعاجل للمديريات التعلىمية، بشأن مصروفات المدارس الخاصة وضوابط الدفع ونص على التالي:

- التنبيه على المدارس الخاصة بكل أنواعها، بعدم تحصليها أي مبالغ بالزيادة عن المصروفات المقررة للمدرسة سوي 7% بالنسبة للمدارس الدولية والشريحة المقررة بالقرار الوزاري.

- حظر تحصيل أي مبالغ تحت مسمى رسوم التحاق أو قبول أو رسوم اختبارات قبول أو رسوم فتح ملفات للطلاب بالمدارس.

- التأكيد على دفع المصروفات على 4 أقسام متساوية لجميع المدارس الخاصة بأنواعها.

- بدء تحصيل المصروفات الدراسية من أول سبتمبر الجاري مع التأكيد على عدم تحصيل أي غرامات أو فوائد تأخير.

- تنفيذ أعمال تفتيش صارمة للتأكد من الأالتزام بهذه الضوابط والتعلىمات.