ضبط 18 طربة حشيش و10 آلاف قرص مخدر بحوزة عنصر إجرامي في مطروح

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط أحد العناصر الإجرامية المتخصصة فى الاتجاربالمخدرات، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

مراقبة تاجر مخدرات بمطروح

أوضحت وزارة الداخلية، في بيان، أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تابعت نشاط أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة قسم شرطة برانى بمحافظة مطروح، تخصص فى الاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه، متخذا من دائرة قسم شرطة برانى مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

ضبط مخدرات بأكثر من مليون جنيه

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، وبالإشتراك مع مديرية أمن مطروح، تم استهدافه وأمكن ضبطه، حال استقلاله سيارة «بدون لوحات»، وبحوزته: 18 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4,500 كيلو جرام، كمية من مخدر الأيس، عدد 10,000 قرص مخدر لعقار التامول، مبلغ مالى، 3 هواتف محمولة، بندقية خرطوش، عدد من الطلقات، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة، نحو 1٫165٫000 مليون جنيه تقريبا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.