توافد أفراد العائلة المالكة البريطانية على مقر إليزابيث بعد تدهور حالتها

قالت صحيفة جارديان البريطانية، في نبأ عاجل منذ قليل، إن اللحظات الأخيرة تشهد توافد أفراد العائلة الملكية في بريطانيا إلى قلعة بالمورال، حيث تقيم الملكة إليزابيث الثانية، التي وضعت تحت الملاحظة الطبية، إثر تدهور حالتها الصحية.

توافد الأمراء على مقر الملكة إليزابيث

أوضحت الصحيفة، أن الأميرين تشارلز ووليام، توجها إلى مقر إقامة الملكة إليزابيث، إلى جانب كثير من الأمراء، الذين يواصلون التوافد على مقر إقامة الملكة.

وكان قصر باكنجهام، أعلن قبل قليل، تدهو الحالة الصحية للملكة البالغة من العمر 96 عاما، ووضعها قيد الملاحظة الطبية في قلعة بالمورال.