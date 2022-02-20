أستاذ مناعة: حالة ملكة بريطانيا مستقرة عقب إصابتها بكورونا

قال الدكتور أحمد سالمان، أستاذ المناعة وتطوير اللقاحات بجامعة أكسفورد ببريطانيا، إن بريطانيا أعلنت إصابة الملكة إليزابيث الثانية بكورونا بعد حضور مراسم اليوبيل البلاتيني لجلوسها على مقعد الحكم ولكن الحالة مستقرة، مؤكدا أن حالات الإصابة بفيروس كورونا، تنخفض بشكل ملحوظ، مبينا أن الحالات كانت تصل إلى 200 ألف يوميا وحاليا وصلت إلى 20 ألف يوميا وهذا يدل على انخفاض كبير ولكن الوباء ما زال موجودا حتى الآن ولكن يجب الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

تعاطي اللقاحات وتأثيرها على سلالة أوميكرون

وأضاف «سالمان» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية «CBC»، اليوم الأحد، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن سلالة أوميكرون هي الأقل شراسة ولكن تعاطي الجرعة الثالثة يقلل الدخول ضمن الحالات الحرجة بنسبة 95%، ولكبار السن بنسبة 85% مبينا أن أكثر من 98% من الحالات التي تحتاج دخول المستشفيات التي تدخل العناية المركزة يكونون غير متناولين للقاحات المضادة لفيروس كورونا.

8 أوبئة منذ عام 2000

وأوضح أستاذ المناعة وتطوير اللقاحات بجامعة أكسفورد ببريطانيا، أن هناك أماكن كثيرة في العالم لم يتم تناول اللقاحات المضادة فيها لذا كانت فيها العدوى هي الأفضل للاحتفاظ بأجسام مناعية ولكن هذا تسبب في حدوث وفيات وإصابات كثيرة، لافتا إلى أنه منذ عام 2000 انتشرت 8 سلالات أوبئة مثل إنفلوانزا الخنازير والسارس والإيبولا وكورونا، وهناك فيروسات تنتقل عن طريق السوائل الجسدية ولكنها أقل انتشار من الفيروسات المنتقلة عن طريق الجهاز التنفسي، مبينا أن هناك تخوفا من تحور فيروسات الإنفلوانزا لأنها أكثر تحورات من فيروس كورونا.