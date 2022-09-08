«التضامن»: زيادة عدد المراكز العلاجية لمرضى الإدمان إلى 33 مع بداية 2023

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه جار التوسع في إنشاء مراكز جديدة لعلاج مرضى الإدمان، حيث يتم توفير الخدمات العلاجية حاليا لما يقرب من 155 ألف مريض إدمان سنويا مجانا من خلال 28 مركزا علاجيا حاليا في 17 محافظة تابعين للصندوق أو الجهات الشريكة مع الخط الساخن «16023».

إنشاء مركز جديد ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

وأضافت التضامن في بيان لها، أنه مع بداية عام 2023، سيرتفع عدد المراكز العلاجية إلى 33 مركزا علاجيا، حيث من المقرر افتتاح مراكز جديدة في محافظات «الجيزة، قنا، دمياط ، أسوان، سوهاج، الشرقية»، بجانب أيضا تخصيص مبني بمحافظة الغربية لإنشاء مركز جديد ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة » ،بعدما كان عدد المراكز العلاجية لا يتجاوز 12 مركزا علاجيا عام 2014 .

تخصيص أقسام خاصة لعلاج مرضى الإدمان من الإناث

ووجهت التضامن بالتوسع في تخصيص أقسام خاصة لعلاج مرضي الإدمان من الإناث، كذلك تخصيص أقسام خاصة لعلاج المراهقين «لمن أقل من 18 عاما» من الإدمان، وأيضا أقسام لعلاج الأمراض المصاحبة للإدمان « تشخيص المزدوج» بالمراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن.

تكثيف تدريب المتعافين من الإدمان على حرف يحتاجها سوق العمل

ووجهت بتكثيف تدريب المتعافين من الإدمان على حرف يحتاجها سوق العمل، حيث تم تدريب 4000 متعاف على مدار عام ليصل إجمالي عدد المتعافين ممن تم تدريبهم داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة التابعة للصندوق إلى ما يقرب من 9500 متعاف حتى الآن، بجانب أيضا إتاحة تمويل مشروعات المتعافين بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج والدمج المجتمعي للمتعافين كأفراد نافعين في المجتمع، للحد من الانتكاسة، أن إجمالي قيمة القروض التي تم توفيرها لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين بلغت إلى ما يقرب من 6 ملايين جنيه حتى الآن.

جاء ذلك أثناء عقد مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق اجتماعا لاستعراض جهود الصندوق خلال عام في الفترة من يوليو 2021 وحتي يونيه 2022، واعتماد خطة العمل للعام الجاري، بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن -مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وممثلي وزارات الدفاع والداخلية والعدل والصحة والمالية والاسكان بالاضافة لممثل عن النيابة العامة وأعضاء مجلس إدارة الصندوق.

استمرار تنفيذ حملات التوعية من الإدمان بالمناطق السكنية الجديدة

ووجهت التضامن الاجتماعي باستمرار تنفيذ حملات التوعية من الإدمان بالمناطق السكنية الجديدة «بديلة العشوائيات» في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة، حيث تم تنفيذ ما يقرب من 140 ألف زيارة منزلية بمناطق «حي الأسمرات والمحروسة، وروضة السيدة بمحافظة القاهرة وبشاير الخير بمحافظة الإسكندرية وحي الضواحي بمحافظة بورسعيد واسطبل عنتر وحدائق أكتوبر» وكذلك بالمناطق المجاورة، لتوعية الأسر بأضرار المخدرات وآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي .

الإعداد لافتتاح 3 عيادات جديدة

وأوضحت أنه جار الإعداد لافتتاح 3 عيادات جديدة خلال الفترة المقبلة في مناطق «روضة السيدة، أهالينا، معا بالقاهرة» ليصل إجمالي عدد العيادات بالمناطق المطورة إلى 8 عيادات، لتقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان في هذه المناطق مجانا وفي سرية تامة».