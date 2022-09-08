حياة كريمة في أسوان.. تنفيذ لوحتي توزيع جهد كهربائي بتكلفة 29.6 مليون جنيه

في إطار حرصها على تطوير ودعم الريف المصري، تعمل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» جاهدة، بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة، على تغيير وجه الحياة في الريف والقرى الفقيرة والمحافظات الحدودية، من خلال تحسين الخدمات المقدمة للمواطن في هذه القرى، وتوفيرها في القرى المحرومة، كالخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية وغيرها، من الخدمات ذات التأثير الواضح على حياة المواطن.

لوحة توزيع نجع العرب

في محافظة أسوان، تعمل المبادرة بكل جهد، من أجل تطوير القرى المختلفة في القرية، ففي مركز كوم أمبو، بدأت «حياة كريمة» تنفيذ لوحة توزيع جهد متوسط، في نجع العرب بقرية حجازة، وقد تم تخصيص مبنى لها في النجع على مساحة 600 متر مربع، ويتكون من دورين.

ووصلت تكلفة المشروع إلى 14.8 مليون جنيه، إذ تكلفت التجهيزات الخاصة بالمبنى وإنشاءاته 8 ملايين جنيه، و6.8 مليون جنيه من أجل تركيب 17 خلية كاملة، ويخدم المشروع أهالي قرى: الخور، ونجع العرب، وعدد من القرى المجاورة الأخرى.

لوحة توزيع في قرية الضما والكفور

إلى جانب الأعمال الخارجية التي تشهدها المواقف الجديدة في مركز كوم إمبو بمحافظة أسوان، تعمل أيضا، المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، على تنفيذ لوحة توزيع في قرية الضما والكفور، تقام على مساحة 600 متر مربع.

من ضمن مشروعات «حياة كريمة» في مجال شبكات الكهرباء بمركز كوم إمبو، تنفذ المبادرة في مركز نصر بالنوبة، لوحة توزيع توشكى، التي وصلت تكاليفها إلى 14.8 مليون جنيه، إذ تكلفت تجهيزات المبنى 8 ملايين جنيه، إلى جانب 6.8 مليون جنيه لتركيب 17 خلية كاملة، تخدم أهالي قرى: أبوسمبل والرحاب والقفايطة والقرى المجاورة لها.

ويضم مبنى المحطة مقرات شبكة كهرباء قروى أبوسمبل، وخدمة العملاء، وشحن العدادات مسبقة الدفع، وتمثل تلك المحطة بديلا لمحطات طلمبات مياه الري ومرشحات المياه، من أجل ضمان ثبات التيار الكهربائي والجهد.