توم هانكس: أنا من طلبت المشاركة في فيلم «Pinocchio»

كشف الفنان الأمريكي توم هانكس، أنه من طلب من المخرج بوب زيميكيس أداء شخصية «جيبيتو»، ضمن أحداث فيلم «Pinocchio» وهو نسخة التصوير الحي من فيلم الرسوم المتحركة الشهير الذي قدمته «ديزني» عام 1940، وحقق نجاحًا كبيرًا في ذلك الوقت، بينما أطلقت الشركة العالمية النسخة الجديدة من الفيلم، اليوم، على منصة «ديزني +» الإلكترونية.

وقال توم هانكس في لقاء مصور مع برنامج «ET»، إن فيلم الرسوم المتحركة يعتبر جزء من الثقافة الأمريكية، موضحًا: «أعرف الكثير عن بينوكيو لأنني لعبت شخصية والت ديزني في فيلم (Saving Mr. Banks)، وبالفعل أجريت دراسة أولية حول وكنت مستعدًا للمشاركة في العمل».

توم هانكس: المشاركة في «Pinocchio» فرصة لا تعوض

وأضاف الممثل الحائز على جائزة أوسكار: «بمجرد أن سمعت أن بوب زيميكيس سيخرج الفيلم، هاتفته ولم أقل له سوى كلمة واحد (بينوكيو)، قال لي نعم، ثم تابعت (جيبيتو)، وهنا كانت البداية، أن تكون جزءا من هذا العمل هو أمر يستحق بالطبع، فكرة اتخاذ فيلم كلاسيكي عزيز، مثل (بينوكيو)، إنها فرصة غنية بشكل لا يصدق لإعادة النظر والتعمق في هذه التحفة الرائعة».

أثارت التكنولوجيا المستخدمة لإحياء فيلم «Pinocchio» اهتمام «هانكس»، قائلًا: «لن تحصلوا فقط على النسخة المحدثة للفيلم بل أيضاً على لمسات بوب في التكنولوجيا، وهي مساوية للكاميرا المتعددة المستويات التي استخدمها والت ديزني، وكان هذا أول فيلم تم فيه استخدام كاميرا متعددة المستويات في العام 1941».

تفاصيل فيلم «Pinocchio»

وتدور أحداث الفيلم حول صانع الدمى الخشبية العجوز «جيبيتو»، وعندما يشعر بالوحدة يصنع دمية ويطلق عليها « بينوكيو»، وبسبب أمنية تحول الجنية الزرقاء الدمية إلى طفل حقيقي، ليخوض عددًا من المغامرات.

الفيلم من بطولة توم هانكس، بنيامين إيفان أينسوورث، سينثيا إريفو، جوزيف جوردون ليفيت، كيجان مايكل كي، لورين براكو ولوك إيفانز، يلقي الفيلم نظرة أعمق على قصة «بينوكيو» وينقلها إلى جيل جديد.