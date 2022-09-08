التضامن: توعية الأسر بمخاطر المخدرات في 541 قرية ضمن مبادرة «حياة كريمة»

قال الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه تم توقيع الكشف على 14220 سائق حافلات مدرسية، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والأمانة العامة للصحة النفسية والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم.

جاء ذلك خلال عقد مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق اجتماعًا لاستعراض جهود الصندوق خلال عام في الفترة من يوليو 2021 وحتى يونيه 2022، واعتماد خطة العمل للعام الجاري، وممثلي وزارات الدفاع والداخلية والعدل والصحة والمالية والإسكان بالإضافة لممثل عن النيابة العامة وأعضاء مجلس إدارة الصندوق.

نسبة تعاطي المخدرات بين سائقي المدارس انخفضت إلى 0.8%

وأشارت إلى أن نسبة تعاطي المخدرات بين سائقي المدارس انخفضت إلى 0.8%، بعدما كانت 12% عام 2017 كذلك أيضًا الكشف على سائقى الطرق السريعة ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم إحالته إلى النيابة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

تنفيذ زيارات منزلية لتوعية الأسر بمخاطر تعاطى المخدرات

وأشار عمرو عثمان إلى أنه تم تنفيذ حملات توعوية وتنفيذ زيارات منزلية لتوعية الأسر بمخاطر تعاطى المخدرات في 541 قرية من القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالعديد من المحافظات والتعرف على آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان 16023.

تنفيذ ورش عمل للأطفال بأساليب إبداعية

ولفت إلى أنه تم تنفيذ ورش عمل للأطفال بأساليب إبداعية تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة، وأيضًا أنشطة رياضية للشباب في هذه القرى، كما تم تنفيذ حملة إعلامية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان «المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش.. أنت أقوى من المخدرات» بمشاركة النجم العالمى محمد صلاح تطوعا وأدت الى زيادة الاقبال على الخط الساخن للعلاج من الإدمان وشاهدها أكثر من 21 مليون مشاهد على صفحة الصندوق كما حصلت الحملة الإعلامية على جائزة دبى لينكس في الابداع.