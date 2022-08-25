بعد اتهامات تعاطي المخدرات.. رئيسة وزراء فنلندا باكية: هذه حياتي الخاصة

بكت رئيسة وزراء فنلندا، سانا مارين، بعد أيام من انتشار فيديو لها ترقص في ناد ليلي، وقالت: «أنا إنسانة، وفي هذه الأوقات الحالكة، أنا أيضا في حاجة إلى بعض الفرح والضوء والمرح، مرح يتضمن صورا ومقاطع فيديو، التي لن أرغب في مشاهدتها وأعلم أنكم لن ترغبوا أيضا في رؤيتها، وما زلنا نعرض هذا النوع من المواد، إنها حياتي الخاصة، وهذا شيء مبهج وهذه هي الحياة».

اتهام بتعاطي المخدرات

ظهر فيديو خاص منذ أيام لمارين أثناء الرقص والشرب، خلال حفلة خاصة، وسط اتهامات لها من بعض المواطنين عبر مواقع التواصل بتعاطيها المخدرات، لكن ثبت عدم صحة هذا الاتهام، بعد إجراء اختبار مخدرات لها، جاءت نتيجته سلبية بحسب جريدة الجارديان» البريطانية، الذي كان من أجل حمايتها القانونية.

صورة تسببت في أزمة كبيرة

انتشرت أيضا صورة لرئيسة الوزراء صاحبة الـ36 سنة، مع عارضة أزياء سابينا سركا على موقع الفيديوهات القصيرة «تيك توك»، كانت الصورة غير لائقة، ما دعا رئيسة الوزراء للاعتذار قائلة: «أعتقد أن الصورة غير مناسبة، أعتذر عنها»، مضيفة: «مثل هذه الصورة ما كان يجب أن يتم التقاطها، لا يفوتني يوم عمل واحد. أريد أن أصدق أن الناس سينظرون إلى ما نقوم به في العمل بدلًا من ما نفعله في أوقات فراغنا».

أصغر رئيس وزراء في العالم

وذكرت رئيسة الوزراء من قبل أنها تتمتع بحياة خاصة وتعمل طوال الوقت وهذا كان وقت للترويح عن نفسها بعد أيام طويلة من العمل دون أي توقف، وأصبحت أصغر رئيس حكومة في العالم عقب انتخابها في عام 2019.

وتأتي هذه الاعتذارات بعد أسابيع من سعى دولة فنلندا الانضمام إلى تحالف الناتو العسكري بعد بداية الحرب الروسية الأوكرانية نهاية فبراير الماضي.