جامعة عين شمس تعلن شروط التنسيق الداخلي بكلية الآثار للعام الدراسي الجديد

كشف الدكتور حسام طنطاوي، القائم بأعمال عميد كلية الآثار بجامعة عين شمس، أنّ شروط التنسيق الداخلي تنص على أن يوزع الطلاب على أقسام وبرامج الكلية بالتساوي بعد خصم عدد الطلاب الملتحقين بالبرامج المتميزة من إجمالي الطلاب المتقدمين للقيد بالكلية طبقًا للرغبات حيث يقوم الطالب بملء استمارة للرغبات بعدد أقسام وبرامج الكلية يرتب فيها رغباته وتكون المفاضلة للدرجة الأعلى في المجموع الكلي.

شروط التنسيق الداخلي

وأضاف الدكتور حسام طنطاوي في بيان له، شروط التنسيق الداخلي للكلية تؤكد أنه في حالة عدم تحقق الرغبة الأولى يتم الأخذ بالرغبة الثانية أو الثالثة وفي حالة التساوي في المجموع الكلي يؤخذ بالدرجة الأعلى في اللغة الأجنبية الأولى عند التشعيب، موضحاً أن البرامج البينية وهي ترميم وصيانة التراث المعماري، ونظم المعلومات الأثرية والتراثية، والآثار الحيوية بالكلية لا تقبل إلا الأقسام العلمية فقط، والدراسة بها باللغة الإنجليزية.

الأوراق المطلوبة للتقديم بكلية الآثار

من جانبه، حدد حسام حسني، القائم بأعمال أمين كلية الآثار، الأوراق المطلوبة للتقدم وهي بطاقة الترشيح الصادرة من مكتب التنسيق و5 صور منها أصل شهادة ميلاد حديثة و5 صور منها أصل شهادة الثانوية العامة مختومة بختم النسر و5 صور منها وطلب الالتحاق «يُصرف من الكلية»، و6 صور شخصية مكتوب عليها اسم الطالب رباعيًا والرقم القومي من الخلف بخط واضح وبطاقة الرقم القومي و3 صورة منها وصور بطاقة الرقم القومي لولي الأمر مكتوب عليها رقم هاتفه وبطاقة 2 جند للطلاب الذكور وشهادة تطعيم فيروس كورونا وحافظة مستندات بلاستيكية.

مواعيد التقديم للطلاب الجدد

وأكدت سومية عبدالعال، مدير إدارة شؤون التعليم، ضرورة التزام كل طالب وطالبة بالموعد المحدد في الجدول المعلن تنظيمًا للعمل وتخفيفا للزحام مراعاة للإجراءات الاحترازية أثناء التقديم، وعلى كل طالب سحب ملف التقدم واستكمال أوراقه ومراجعتها، على أن يتوجه بعد ذلك إلى قاعة 171 بالكلية لإجراء الكشف الطبي، وعلى من لم يتلق أية جرعة تطعيم التوجه إلى مستشفيات جامعة عين شمس، أكاديمية القلب «الدور الخامس»، المركز الرئيسي للتطعيمات والذي يعمل على مدار الأسبوع من التاسعة صباحًا وحتى السابعة مساءً ليتلقى التطعيم والحصول على ما يفيد لتقديمه للكشف الطبي، وبعد اتمام الكشف الطبي وسداد المصروفات، يتوجه مرة أخرى إلى الكلية، لتسليم الملف بعد كتابة رغبات التنسيق الداخلي بعناية.

وأعلنت الكلية عن مواعيد استقبال الطلاب واستلام أوراقهم تمهيدًا لمباشرة أعمال التنسيق الداخلي، حيث خصصت الكلية لذلك قاعة 160، وهي أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 9 و11و13سبتمبر بعد تقسيم الطلاب إلى ثلاث مجموعات وفقًا للترتيب الأبجدي، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة والدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.