تعرف على أماكن مراكز الأحوال المدنية في المولات التجارية والتجمعات

يرغب العديد من المواطنين في إنهاء مصالحهم الحكومية، وتحديداً كل ما يتعلق بالأحوال المدنية، وذلك في أسرع وأسهل الطرق دون الاضطرار بالذهاب إلى المصالح الحكومية، والوقوف في طوابير طويلة وضياع مزيد من الوقت والمجهود، لذا وفرت وزارة الداخلية عدداً من مراكز الأحوال المدنية في بعض المولات التجارية من أجل التيسير والتسهيل على كافة المواطنين.

وتستعرض «الوطن» أماكن مراكز الأحوال المدنية في المولات التجارية والتجمعات، ويصل عددهم إلى أكثر من 30 مركز لتقديم خدمات الأحوال المدنية.

بالتفاصيل.. أماكن مراكز الأحوال المدنية في المولات التجارية والتجمعات

- مول سيتى ستارز.

- مول مصر الجديدة.

- مكسيم مول التجمع الخامس.

- مطار القاهرة الدولى.

- سيتى سنتر كارفور المعادى.

- سيتى سنتر ألماظة.

- تاون سنتر السلام.

- تاون سنتر السلام.

- مول طريق القاهرة الإسماعيلية.

- وافينيو مول الرحال.

- مول العرب في الشيخ زايد.

- داندى مول في طريق القاهرة الاسكندرية.

- سيتى سنتر كارفور الإسكندرية.

- مول طنطا.

- جولف سيتى في العبور.

- سيتى سنتر مول بالغردقة.

- المركز النموذجى لمواليد الخارج في أبراج منطقة العباسية.

- المركز النموذجى في محطة مصر وتحديداً في منطقة رمسيس.

- المركز النموذجى في مجمع مدينتى السكني، وتحديداً في منطقة الكرفت زون التجارية.

- المركز النموذجى في كمبوند بروج السكني بطريق الإسماعيلية الصحراوى.

- المركز النموذجى في مجمع سوديك وتحديداً في منطقة بيفرلى هيلز بمدينة الشيخ زايد.

- المركز النموذجى في مول أكتوبر فيستيفال بمدينة 6 أكتوبر.

- المركز النموذجى في مول مصر بمدينة 6 أكتوبر

- المركز النموذجى في مول العبور التجارى في مدينة العبور بالقليوبية.

- المركز النموذجى في مول العابد وتحديدا في طريق مصر الإسكندرية الزراعى.

- المركز النموذجى في مول سفن ستارز التجارى وتحديداً مدينة السادات بالمنوفية.

- المركز النموذجى في مول جرين بلازا وتحديداً منطقة سموحة بالإسكندرية.

- المركز النموذجى في مول سينزو التجارى وتحديداً مدينة الغردقة.

- المركز النموذجى في مول الندى التجارى وتحديداً مدينة المنيا الجديدة.

مواعيد عمل مراكز الأحوال المدنية في المولات والتجمعات

وتعمل مراكز الأحوال المدنية سواء الموجودة داخل المولات التجارية أو التجمعات على مدار 12 ساعة بشكل يومي ماعدا يوم الجمعة من كل أسبوع.