متى تستخرج شهادة الميلاد للأطفال الرضع من الأحوال المدنية

يبحث الكثير من الأزواج عن إجابة سؤال بشأن متى يمكنهم تسجيل أطفالهم الرضع واستخراج شهادة ميلاد لهم، وفي السطور التالية تقدم «الوطن» التفاصيل الكاملة للإجابة على ذلك السؤال وخطوات التقديم.

تحديد اسم المولود وبطاقة الرقم القومي

يجب تحديد اسم المولود لتسجيله والحصول على شهادة الميلاد، كما يجب أن تتوافر بطاقة الرقم القومي الخاصة بك وبطاقة الرقم القومي الخاصة بالأم وقسيمة الزواج، وإخطار من المستشفى الذي ولد فيه الرضيع بزمن وتاريخ الولادة.

أقصى موعد لتسجيل طفلك الرضيع

يجب عليك الإسراع في تسجيل مولودك قبل مرور أسبوعين على ولادته إذا ولد داخل جمهورية مصر العربية فيمكنك التوجه لأي مستشفى حكومي، وفي حال كنت من المغتربين خارج مصر فعليك التوجه لأقرب قنصلية لتسجيل المولود خلال مدة 3 أشهر من ولادته.

خطوات تسجيل طفلك الرضيع

في البداية عليك التوجه لأي مستشفى حكومي تحديدًا بمكتب الصحة، ثم تطلب تسجيل مولودك، سيطلب منك موظف الصحة نسختين من الأوراق السابقة وتنتظر دقائق ثم يتمّ تسليمك شهادة ميلاد طفلك الرضيع.

من يمكنه استخراج شهادة المولود؟

يجب تواجد والد الطفل الرضيع، فله الأولوية في التسجيل وفي حالة غيابه تسجله جدة أو جد أو أخ أو أخت أو عم أو عمة الطفل لوالده، وأخيرًا يأتي حق الزوجة في تسجيل مولودها إذا تعذر حضور السابقين.

يقول أيمن محفوظ المحامي إن المنظم لشهادات الميلاد بالنسبة للاطفال الرضع وإصدارها هو قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنه 1994 والذي ينص على أن تختص الأحوال المدنية وفروعها بتسجيل وقائع الميلاد للأطفال طبقا لما يحدده وزير الصحة للجهة التي تتلقى تبليغات الميلاد حال عدم وجود مكاتب صحة في مناطق معينة وأن تقوم تلك الجهات بإبلاغ مكاتب الصحة وإرسالها بالسجل المدني وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات طلب صور القيد ورسوم استخراجها طبقا لما نظمته المادة 15 من ذات القانون وإذا رفض رئيس قسم السجل المدني تسجيل واقعة أحوال مدنية يقول لصاحب الشان التظلم إلى مدير إدارة الأحوال المدنية المختص خلال سبعة أيام.

وأضاف «محفوظ»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المادة 19 من هذا القانون نصت على وجوب التبليغ عن وقائع الميلاد خلال 15 يوما من حدوث واقعة الميلاد استنادًا على البيانات التي تؤكد صحة الواقع كما تنص الماده 20 من ذات القانون أن الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن الولادة والد الطفل إذا كان حاضرا أو والده الرضيع، شريطة إثبات العلاقة الزوجية أو مدير المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وأي مكان تقع فيه واقعة الولادة.