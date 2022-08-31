6 وثائق خدمية تقدمها «الأحوال المدنية».. أبرزها بطاقة الرقم القومي

تواصل وزارة الداخلية أعمال التطوير الداخلي للإدارات الخدمية، ومن أبرز الخدمات المطورة التي تقدمها للمواطنين، ما تقدمه مصلحة الأحوال المدنية، فهي تقدم 6 وثائق خدمية للمواطنين سواء من داخل المقار الإدارة الموزعة في المحافظات والمراكز، أو من خلال المنصة الإلكترونية لوزارة الداخلية، وتستعرض «الوطن» طريقة الحصول على الوثائق الخدمية الست وهي «شهادة الميلاد، شهادة الوفاة، بطاقة الرقم القومي، وثيقة الزواج، وثيقة الطلاق، قيد عائلي».

طرق استخراج الوثائق المميكنة

توسعت وزارة الداخلية في تسهيل عمليات استخراج الوثائق المميكنة عن طريق الاتصال بالخط الساخن ومنها بدل تالف لبطاقة الرقم القومي ويكون كالتالي:

- الاتصال على الرقم الساخن للسجل المدني وهو 16582.

- اختيار طلب إصدار بطاقة بدل تالف أو فاقد أو تغيير بيانات البطاقة.

- تقديم البيانات الشخصية حسب المستندات والأوراق الرسمية.

- تحديد وسيلة الدفع والعنوان المراد إرسال البطاقة عليه.

- تُرسل البطاقة عن طريق البريد حتى المنزل أو تحديد مكان استلامها.

- لا يتم إصدار البطاقة للمرة الأولي بل يجب التوجه إلى السجل المدني الأقرب لمحل السكن.

غرامات عدم تجديد بيانات بطاقة الرقم القومي

ووضعت وزارة الداخلية غرامات على عدم تجديد بيانات بطاقة الرقم القومي:

- 50 جنيهًا غراة تأخير تجديد البطاقة.

- التعامل ببطاقة منتهية 100 جنيه.

- 50 جنيهًا تحديث البيانات الخاصة بالمواطن مثل الزواج أو السكن أو المهنة، خلال مدة 3 أشهر.

- 50 جنيهًا عدم استخراج «بدل فاقد» بعد فقدها أو سرقتها بمدة لا تتجاوز الأسبوعين.