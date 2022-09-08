محمد عدوية يحيي حفلا غنائيا في بورسعيد غدا

يستعد النجم محمد عدوية، لإحياء حفل غنائي جديد في مدينة بورسعيد، يوم الجمعة المقبل الموافق 9 من سبتمبر الجاري، وقام بتحضير مفاجأة لجمهور بورسعيد من خلال إحدى الأغاني الجديدة ضمن ألبومه الجديد.

ومن المقرر أن يقدم عدوية، عددا من الأغاني التي يحبها جمهورها منها «سيبي روحك، دي اللي خدتني مني».

تعاون محمد عدوية مع محمد رمضان

أعلن الفنان محمد رمضان، عن أغنية جديدة مع الفنانين أحمد عدوية ومحمد عدوية ومن المقرر أن تكون مفاجأة للجمهور.

طرح عدوية لأغنية جديدة

يذكر أن عدوية طرح مؤخرًا أغنية جديدة تحت عنوان «استضعفوني» عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» وهي من كلمات أحمد شكري، وتوزيع وألحان مونتي ومكس وماستر خالد رؤوف وإنتاج ياسر حسانين وإخراج هشام ممدوح.

كما يستعد خلال الفترة المقبلة لطرح أغنية جديدة تحت عنوان «حبيبتى غريبة» وهي من ألحانه وكلمات ياسر حسانين وتوزيع شريف مكاوي، ومن المقرر أن تحمل الأغنية العديد من المفاجآت.