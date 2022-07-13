محمد عدوية يحتد على حضور حفل زفاف ابنة أحمد الحلواني.. ويغادر الفرح

حرص أحمد عدوية على حضور حفل زفاف ابنة الفنان أحمد الحلواني المقام حالياً بأحد فيلات المريوطية، بصحبة ابنه محمد عدوية الذي طلب الدخول بسيارته للقاعة ولكن منظمي الفرح رفضوا ذلك الأمر بناء على تعليمات إدارة الفيلا.

محمد عدوية يحتد على الجمهور

ونزل محمد عدوية من سيارته في انتظار تدخل إدارة الفيلا بعد أن دخل أحمد عدوية إلي الفرح بصحبة مساعديه، وبعدها قام عدوية بالاحتداد علي الجمهور الذين طلبوا التصوير معه ولكنه رفض وقال لأحد الجماهير: «إيه يا بني عاوز إيه، سيبني في حالي»، ثم أخذ سيارته وغادر الفرح وترك والده أحمد عدوية داخل الفرح.

حفل زفاف ابنة أحمد الحلواني

وحضر الفرح كل من سعد الصغير، أشرف زكي، هوبا، محمد لطفي، طاهر أبو ليلة، هشام عطوة، حسن عبد المجيد وغيرهم من الفنانين.