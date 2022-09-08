محمد رمضان يعلن تعاونه مع أحمد ومحمد عدوية في أغنية جديدة

أعلن الفنان محمد رمضان تحضيره لأغنية جديدة مع ملك الأغنية الشعبية أحمد عدوية، بعد فترة من التحضيرات، ولم يكشف رمضان عن اسم الأغنية مؤكداً أنها ستكون مفأجاة لجمهوره.

محمد رمضان يتعاون مع أحمد عدوية

وعلق الفنان محمد رمضان على الصورة قائلاً: « استعدوا لأغنيتي مع ملك الأغنية الشعبية أحمد عدوية و حبيبي وأخويا محمد عدوية.. قريباً، ثقة في الله نجاح».

تعليقات الجمهور على منشور محمد رمضان

وتوالت تعليقات الجمهور على الفنان محمد رمضان، حيث كتب أحدهم، «من نجاح لنجاح يارب»، وتعليق أخر« بالتوفيق ان شاء الله»، وتعليق جديد أخر «عدوية يفتح النفس».

آخر أعمال الفنان محمد رمضان

انتهى محمد رمضان، من تصوير فيديو كليب أغنيته الجديدة «دوشة»، تمهيدًا لطرحها على موقع يوتيوب، والمنصات السمعية والإلكترونية خلال الساعات المقبلة، وهي من كلمات وألحان فريق الباور العالي، والكليب من إخراج محمد سمير.

أغنية «دوشة» للفنان محمد رمضان، تنفيذ شركة «شو ميديا برودكشن» برئاسة محمود الشيخ، وبروديوسر رشا ناجح ومحمد سعيد رضوان، وأسيست بروديوسر عبد الرحمن محسن وسمر جمال، ومخرج منفذ أحمد محسن البغدادي، ومهندس ديكور رامي عزب، وإشراف عام محمود رمضان، ومدير مالي MR1 عبد الغني شوشة.