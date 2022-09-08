«سكاتك» تخطط لضخ استثمارات جديدة في المشروعات الخضراء بمصر

التقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، Terje Pilskog، رئيس مجلس إدارة شركة «سكاتك» العالمية؛ لبحث خطة توسعات الشركة في السوق المصرية، بحضور Hilde Klemetsdal، سفيرة النرويج بالقاهرة، ومحمد عامر، مدير عام سكاتك لمصر وشمال أفريقيا.

وأكد حرص هيئة الاستثمارعلى تقديم مختلف أوجه الدعم للشركة لتنفيذ توسعاتها الاستثمارية، عن طريق إنهاء كل الإجراءات المطلوبة في أسرع وقت ممكن؛ للبدء في تنفيذ خطتها التوسعية.

استعراض نظم الاستثمار المختلفة

وخلال اللقاء، جرى استعراض نُظم الاستثمار المختلفة والحوافز الاستثمارية، خاصة الرخصة الذهبية، التي تتيح للمستثمر إصدار جميع التراخيص والموافقات اللازمة لإقامة المشروع، من خلال موافقة واحدة تصدر من مجلس الوزراء.

خطة الشركة للتوسع في السوق المصرية

من جانبه، أشار Pilskog إلى أن خطة الشركة للتوسع في السوق المصرية تتمثل في إنشاء مشروع لتوليد طاقة الرياح بقدرة 3GW، فضلا عن بدء الشركة بالعمل في مشروع إنتاج الأمونيا من الهيدروجين الأخضر، وذلك للاستفادة من الحوافز الجديدة الممنوحة للاستثمار في المشروعات الخضراء، فضلاً عن امتلاك مصر إمكانات متميزة لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

إشادة بالإصلاحات الاقتصادية

وقال إن هذا التوسع يأتي في إطار النجاح، الذي حققته الشركة في السوق المصرية، مشيدا بالإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الدولة المصرية، وجهود الحكومة وهيئة الاستثمار في تقديم مختلف أوجه الدعم للشركة، كما أثنى على تطبيق نظام الموافقة الواحدة «الرخصة الذهبية»، مؤكدا رغبة الشركة في إقامة المشروع وفقا لهذا النظام.

تجدر الإشارة إلى أن شركة "سكاتك سولار" تعتبر من كبرى الشركات الأجنبية العاملة في مصر في مجال مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، كما تعد مصر هي المركز الإقليمي للشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال وغرب أفريقيا.