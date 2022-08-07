هيفاء وهبي عن حفلها في العلمين الجديدة: أحلى الأجواء في مصر

أعربت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن سعادتها بالحفل الغنائي الذي أحيته مساء الجمعة في العلمين الجديدة، ونشرت مجموعة صور من حفلها والذي رفع شعار كامل العدد وعلقت قائلة: «أحلى الأجواء العلمين الجديدة.. الساحل الشمالي مصر».

حفل هيفاء وهبي في الساحل الشمالي

وقدمت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مساء الجمعة حفلًا غنائيًا ضخمًا رفع شعار كامل العدد، في أحد الشواطئ بمدينة العلمين الجديدة، وحرص على حضور الحفل مؤدي المهرجانات حمو بيكا والذي التقطت الصور التذكارية بجوار هيفا وهبي.

أغاني هيفاء وهبي

وغنت هيفاء خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها التي اشتهرت بها منها «واحشني، وما تيجي نرقص، وشاغلة كل الناس، وأغنية «لوكنت» التي قدمتها مؤخرا مع المطرب أكرم حسني وحققت حتى الآن ملايين المشاهدات على اليوتيوب.