هيثم شاكر: الأهلي في استراحة محارب.. سيعود لاكتساح البطولات

قال الفنان هيثم شاكر، المعروف بدعمه المستمر وتشجيعه الدائم للنادي الأهلي، إن الكبوة التي يمر بها الفريق حاليا، ليست إلا استراحة محارب قبل العودة من جديد للبطولات.

وأضاف «شاكر» في تصريحات لـ«الوطن»: أن «ما حدث للنادي الأهلي هذا العام أمر طبيعي، أحيانا تتعرض للهزيمة، ما يمر به الأهلي حاليا، استراحة محارب كانت لابد أن تحدث».

هيثم شاكر من مشجعي النادي الأهلي

وأوضح شاكر: أن «الأهلي يحتاج إلى التدعيم بشكل جيد، واستقدام مدرب على مستوى عالٍ لقيادة الفريق، ليعود من جديد لاكتساح واقتناص البطولات، فالنادي الأهلي بلاعبيه ومجلس إدارته وجمهوره، لن يرضوا إلا بالانتصار والفوز خلال الفترة المقبلة».

ويستعد الفنان هيثم شاكر، لطرح أغنية جديدة، كاشفا عن أنها أغنية تناسب أجواء الصيف، وتحمل اسم «على القمة»، التي تعاون فيها مع الملحن محمد النادي، والموزع شريف مكاوي، وهي من إنتاج شركة i media.

هيثم شاكر يستعد لطرح على القمة

يذكر أن آخر الأغاني التي طرحها هيثم شاكر كانت أغنية بعنوان «أتعدى حدودي»، التي تعاون فيها مع الشاعر نادر عبد الله وألحان محمد يحيى، وتوزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم، وجرى طرحها على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، واقتربت نسبة مشاهدتها من المليون مشاهدة.

يذكر أن الفنان هيثم شاكر، كان أحيا مؤخرا، حفلا غنائيا كبيرا في مدينة جدة السعودية.