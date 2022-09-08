محاولات تشويه بالكاريكاتير.. كيف ردت الدولة على شائعات استهدفت المشروعات القومية؟

«هما بيجيبوا صور وكاريكاتير، وإحنا نجيب الكلام الحقيقي ونرد عليهم بالوقائع»، بهذه الجملة علق الرئيس عبدالفتاح السيسي على وسائل الإعلام المعادية التي تقوم منذ سنوات بمحاولات فاشلة من أجل تشكيك المواطن المصري في المشروعات القومية وإنجازات الدولة المصرية على الأرض الواقع، لكن وعي المواطن وجهود الدولة في التصدي لهذه الشائعات المغرضة كان سدا منيعا أمام حملات التشوية، ولذا طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي أجهزة الدولة والإعلام، بالتصدي بوعي لمحاولات التشكيك في الإنجازات، موضحًا: «المفروض إن فيه ركود عالمي، طب ازاي حجم الدخل في قناة السويس كده، لأن فيه اعتبارات أخرى بتدرس، فيه كيان جوة الهيئة بيدرس كل حاجة، بما فيها الرسوم اللي بتتفرض والواقع العالمي وحركة التجارة وتكلفة النقل».

السيسي: جميع المشروعات التي تُنفذها مصر تكون مدروسة جيدا

ووجه الرئيس السيسي، خلال فعاليات تدشين الوحدات البحرية لهيئة قناة السويس، الشكر للهيئة والقائمين عليها والعاملين بها، قائلا: «مصر بتشكركم ومقدرة اللي إنتو بتعملوه، واوعوا تسمعوا كلام حد يسيء لكم، متصدقوش، بنحاول نكون أمناء مع المصريين في كل شيء طب نخبي عليكم ليه؟».

وأكد الرئيس السيسي أنّ جميع المشروعات التي تُنفذها مصر تكون مدروسة جيدا، حيث يتم التنسيق والمتابعة مع مكاتب عالمية، للتأكد من أنّ القرار النهائي سليم: «عشان ناخد قرار نصرف بعده مليارات، لازم نكون متأكدين».

وتحاول وسائل الإعلام المعادية لمصر التشكيك في الإنجازات عبر أساليب وطرق رخيصة لا تمت بصلة للحياد أو حتى المهنية و لا تلتزم بميثاق شرف إعلامي، حيث تعتمد على التضليل ومحولة إحباط المواطن وبث اليأس والتأزم وضرب النماذج القدوة في المجتمع والمساس بأجهزة الدولة المصرية الراسخة والوطنية والعمل على التأكيد على عدم وجود فرص للمستقبل.

إيرادات القناة بلغت 744.8 مليون دولار في أغسطس

وعلى سبيل المثال وليس الحصر، شككت القنوات المعادية ووسائل الإعلام الممولة من التنظيم الدولي للإخوان في مشروع قناة السويس الجديدة الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشنت حملة شعواء على هذا المشروع بأنه منعدم المنفعة الاقتصادية ولن يدر أي أرباح أو حتى يؤتي ثماره.

واليوم أعلنت هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، أن إيرادات القناة بلغت 744.8 مليون دولار في أغسطس، حيث أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن قناة السويس حققت إيرادات رغم الركود الذي يشهده العالم.

كما أن المشروعات الجديدة لقناة السويس يتم تمويلها من إيرادات الهيئة، مطالبا وسائل الإعلام المصري بتوضيح الحقائق للمصريين لمواجهة حملات التشكيك المغرضة فيما تحققه الدولة المصرية من إنجازات.

جاء ذلك خلال تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس، لتعزيز الأسطول البحري لهيئة قناة السويس، حيث تعزز القطع البحرية الجديدة تنافس قناة السويس ومواكبة التطور التكنولوجي في مجال صناعة الوحدات المعاونة.

من جهته أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس حققت أعلى إيراد سنوي في تاريخها خلال العام الماضي، حيث إن حركة الملاحة خلال عام 2022 أعلى معدل في أعداد السفن بزيادة 16% عن العام السابق والعائد بالدولار 7 مليارات دولار بزيادة 19% عن العام السابق.

وأضاف الفريق أسامة ربيع، أن إيرادات قناة السويس تزيد كل يوم عما قبله والسبب في ذلك هو قناة السويس الجديدة ولولا تنفيذها لتعرضت مصر لمشكلة في التصنيف، مؤكدا أن زيادة أعمال التطوير وقناة السويس الجديدة ساهمت في تحسين تصنيف القناة عالميا.