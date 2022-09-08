السيسي للشعب المصري: قفوا في ضهر بلدكم ولا تيأسوا من كلام المشككين

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة للشعب المصري، بخصوص الأزمة التي تشهدها مصر والعالم حاليا، قائلا إنّه في عامي 2013 و2014 أخبرنا بالحقائق الموجودة، وأن ما سيحدث في مصر لن يكون بجهد الحكومة أو القيادة، وإنما بجهد الجميع.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال فعاليات تدشين الوحدات البحرية لهيئة قناة السويس، للمصريين: «من الضروري أن يكون كتف كل مصري في «ضهر» بلدهم في كل وقت، لا فيه ضهري أو ضهر الحكومة، وإنما في ضهر بلدك التي تعيش فيها وتحلم فيها، فلا تُضيع حلمك وتيأس من كلام المشككين».