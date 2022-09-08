رئيس التحرير

أحمد الخطيب

السيسي للشعب المصري: قفوا في ضهر بلدكم ولا تيأسوا من كلام المشككين

كتب:

شريف سليمان
01:42 م | الخميس 08 سبتمبر 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة للشعب المصري، بخصوص الأزمة التي تشهدها مصر والعالم حاليا، قائلا إنّه في عامي 2013 و2014 أخبرنا بالحقائق الموجودة، وأن ما سيحدث في مصر لن يكون بجهد الحكومة أو القيادة، وإنما بجهد الجميع.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال فعاليات تدشين الوحدات البحرية لهيئة قناة السويس، للمصريين: «من الضروري أن يكون كتف كل مصري في «ضهر» بلدهم في كل وقت، لا فيه ضهري أو ضهر الحكومة، وإنما في ضهر بلدك التي تعيش فيها وتحلم فيها، فلا تُضيع حلمك وتيأس من كلام المشككين».

اقرأ المزيد:

السيسي عن المطالبين بتأجيل المشروعات: لا يعرفون معنى الدولة

السيسي: حريصون على دعم الطاقة والسلع بعيدا عن تداعيات الأزمات العالمية

السيسي: 3 مليارات دولار تكلفة منظومات التحكم في شبكة الكهرباء بـ47 مكانا

السيسي: أسعار المحاصيل الاسترشادية أعلى من العالمية.. لكنها تشجع الفلاح على الزراعة

السيسي: الانتهاء من أعمال توسعة وتعميق قناة السويس منتصف 2023
بقلم شريف سليمان