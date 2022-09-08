رامي صبري يحتفل بتخطي أغنية «أنتي جنان» 6 ملايين مشاهدة على يوتيوب

احتفل المطرب رامي صبري عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» بتحقيق أغنيته الجديدة «أنتي جنان» 6 ملايين مشاهدة على اليوتيوب بعد 5 أسابيع من طرحها.

6 ملايين مشاهدة على يوتيوب

ونشر رامي صبري الأغنية، وعلق عليها قائلًا: «أنتي جنان تتخطى حاجز الـ6 ملايين مشاهدة على اليوتيوب وترند للأسبوع الخامس على التوالي».

أغنية «أنتي جنان» لـ رامي صبري من كلمات عمر قريبة وإسلام الجريني وألحان تيام علي وتوزيع وماكساج وماستر جلال الحمداوي.

أغنية أنتي جنان

وأعلن رامي صبري عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» سعادتة بنجاح أغنية الجديدة «أنتي جنان».

وكتب: «فخور جدا جدا بأغنيتي الجديدة أنتي جنان، وإني قدرت أعمل أغنية مختلفة تماما عن العادي والمتوقع، بقدم لأول مرة شاعر أنا شايف أنه مختلف إسلام الجريني ألفاظه جريئة وجديدة، بتوقع له نجاح كبير في الفترة القادمة، كمان بقدم ملحن شاطر وموهوب جدا وهو تيام علي، وبتوقع له نجاح مختلف الفترة اللي جاية».