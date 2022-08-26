رامي صبري يتعاون مع DJ CK في أغنية جديدة.. يطرحها في نوفمبر

يتعاون الفنان رامي صبري، والـDJ العالمي أحمد عادل الشهير بــDJ CK، في أغنية جديدة سيطرحها، خلال شهر نوفمبر، قبل نهاية العام الجاري.

ويستعد أحمد عادل للمشاركة في حفلات موسم البحرين بأضخم حفل موسيقي بستيج البحرين، ضمن فعاليات الصيف في المملكة البحرينية، فضلًا عن إحياء حفل في «أومني كلوب»، ضمن حفلات موسم الصيف في دبي.

رامي صبري طرح أغنية ولسه ياما بداية أغسطس

يشار إلى أنّ الـ DJ CK، أحيا الكثير من الحفلات بصحبة عدد من النجوم والمطربين في الإمارات والخليج العربي ومصر، وله العديد من المؤلفات والمقطوعات الموسيقية المثيرة والمتجددة.

وطرح رامي صبري، مع بداية شهر أغسطس الجاري، أغنية «ولسه ياما»، عبر موقع «يوتيوب»، وحققت ما يقرب من مليوني مشاهدة، من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي.

وتعاون مع أصالة في أغنية «شايفة فيك»

ومنذ أيام، طرحت الفنانة أصالة فيديو كليب أغنية «شايفة فيك»، حملت ألحانها بصمات رامي صبري، ومن كلمات الشاعر نادر عبدالله، وتوزيع أسامة الهندي، وحققت ما يقرب من 3 ملايين مشاهدة عبر موقع «يوتيوب»، بخلاف المنصّات السمعية والإلكترونية.

وأعرب رامي صبري، عن سعادته بالتعاون مع صديقته أصالة، التي وجّهت رسالة شكر له باعتباره من أعز أصدقائها، فضلًا عن إهدائها الأغنية لزوجها الشاعر العراقي فائق حسن.