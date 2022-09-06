رامي صبري يطرح فيديو آخر حفلاته بالساحل على يوتيوب

أحيا رامي صبري، آخر حفلات الأسبوع الأخير من حفلات الساحل الشمالي، يوم الجمعة الماضية 2 من سبتمبر، بإحدى أماكن السهر بسيدي عبد الرحمن Sky20، إذ حضر لمكان الحفل في تمام الساعة الثالثة فجرا، ليصعد مسرح الحفل في تمام الساعة الرابعة فجرا، على أنغام أغنية حياتي مش تمام، التي أشعلت حماس الحضور من بداية الحفل ليرحب بعدها رامي بجميع الحضور الذي كان على رأسهم المنتج تامر مرسي وعدد كبير من نجوم الفن والمجتمع.

أغنيات الحفل

حرص النجم رامي صبري على غناء عدد كبير من أغانيه الشهيرة التي اندمج معها الجميع بالرقص والغناء طوال الحفل لمدة ساعة ونصف كاملة من الغناء المتواصل فقدم رامي أغاني شطبنا، أنا بعترفلك، تعالي، الكلام كله عادي، انتي جنان آخر أغنياته التي حرص على غنائها مرتين بناء على طلب الجمهور واستكمل بأغاني الراجل، خطيرة، غالي، كلمة، غريب الحب تتر مسلسل فرصة تانية، بجبك، مش فارق، مسألتنيش، غمضت عيني، حياتي مش تمام للمرة الثانية قبل أن يختتم الحفل بأغنية انتي بتهزري في تمام الساعة الخامسة والنصف فجرا.

أبرز حضور الحفل

حرص على حضور الحفل عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع منهم كابتن نور خطاب، الفنان مصطفى محفوظ، الشاعر وليد الغزالي، كما حضر بصحبة رامي صبري زوجته شيري والمنتج محمد حامد وميشيل فاضل ومن ضمن حضور الحفل أيضا كل من سامي يوسف والفنانة إيناس علي والبلوجر عزيز العقاد وإيشا الشوالي.

حرص رامي على طرح فيديو كليب جديد من الحفل اليوم على جميع منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي وقناته الرسمية على يوتيوب من إخراج أحمد كوتي ومونتاج هادي كوتي بدبي.