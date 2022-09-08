ضبط 40 كيلو جرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الأقصر

شن أطباء التفتيش البيطري بالأقصر بالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات ومباحث التموين، حملة مكبرة على المجازر والمطاعم والثلاجات بمركز إسنا جنوب الأقصر.

ضبط 40 كيلو جرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي

وأسفرت الحملة عن ضبط إجمالي كمية 40 كيلو جرام من مصنعات اللحوم المفروم وكبدة مجمدة مستوردة ومصنعات الدواجن، البط والجمبري، وجميع الأصناف غير معلومة المصدر مع تغير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كانت الحملة، بقيادة الدكتور محمد الرشيدي، مدير إدارة إسنا البيطرية، والدكتور أسامة عبد الخالق، رئيس قسم المجازر والتفتيش بإدارة إسنا البيطرية، وبالاشتراك مع العقيد عبد الحميد فرحات، رئيس شرطة البيئة والمسطحات ومباحث التموين.

تكثيف حملات التفتيش على المطاعم ومحلات الجزارة

يأتي ذلك في ضوء توجيهات مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتكثيف حملات التفتيش على المجازر ومحلات بيع الجزارة والمطاعم والثلاجات وتحت إشراف الدكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري بالأقصر.