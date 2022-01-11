«بيطري الأقصر» تضبط 91 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي

نفذت مديرية الطب البيطري بالأقصر، برئاسة الدكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري بمحافظة الأقصر، حملة مكبرة للتفتيش على عدد من منافذ بيع اللحوم والمواد الغذائية بمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة، ومحافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، فضلا عن تعليمات الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والتي تضمنت تكثيف الحملات على المطاعم والمجازر وجميع محلات بيع الجزارة وكذلك ثلاجات الأسماك حفاظًا على صحة وسلامة المواطن.

ضبط 91 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي

وجرى تنفيذ الحملة بقيادة الدكتور محمد الرشيدي، مدير إدارة إسنا البيطرية جنوب محافظة الأقصر، وبالاشتراك مع مباحث التموين بالأقصر، فضلا عن إدارة تموين إسنا، حيث جرى التفتيش على العديد من محلات الجزارة والمطاعم والثلاجات والهايبر ماركت الكائنة داخل المدينة، وأسفرت الحملة عن ضبط 91 كجم من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

تنوع المضبوطات بين لحوم وشحوم ودواجن

وجاءت بيانات المضبوطات 33 كجم من الشحوم الحيوانية، و11 كجم من اللحوم المستوردة، فضلا عن ضبط 47 كجم من الدواجن ومن مصنعات اللحوم والدواجن، وجرى ضبط تلك المخالفات في عدد من المحلات بشارع المدينة، وجميع المضبوطات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مع تغير في اللون والرائحة، فضلا تحرير عدد 2 محضر بالواقعة فضلا عن إخطار النيابة العامة المخالفات المضبوطة لمباشرة التحقيق واتخاذ اللازم.

فيما أكد مدير عام الطب البيطري الدكتور فتحي سلمي، استمرار الحملات في جميع المحافظة لضبط المخالفات أو أي عمليات تلاعب في المواد الغذائية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وسلامة الأغذية.