تطعيم موظفي ديوان «بيطري الأقصر» بلقاح كورونا

تابع مدير عام الطب البيطري بمحافظة الأقصر، الدكتور محمد بشار، اليوم الخميس، أعمال تطعيم العاملين بديوان عام مديرية الطب البيطري بلقاح فيروس كورونا، وذلك ضمن تعليمات وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، باستمرار انتقال جميع الفرق الطبية بمديريات الصحة بمختلف المحافظات للمؤسسات والهيئات الحكومية، وتطعيم العاملين في جميع الإدارات، وكذلك الوحدات التابعة لها.

تعليمات محافظ الأقصر بإلزام جميع العاملين الحصول على اللقاح

تأتي حملات تطعيم المواطنين وموظفي الأجهزة الحكومية بلقاح كورونا، تأكيداً لتعليمات محافظ الأقصر، المستشار مصطفى ألهم، بإلزام جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، في جميع المديريات والإدارات، بالحصول على لقاح فيروس كورونا، مع تكليف كافة الجهات داخل المحافظة بتسهيل أعمال الفرق الطبية المخصصة لتطعيم جميع العاملين بالجهات والهيئات الحكومية المختلفة باللقاح.

فرق متنقلة من مديرية الصحة لتطعيم جميع العاملين

ومن جانب آخر، تتابع مديرية الصحة بمحافظة الأقصر، من خلال فرق تطعيم طبية متخصصة ومتنقلة تطعيم العاملين داخل مختلف مديريات المحافظة وإدارتها، منها مديرية التربية والتعليم بمختلف إدارتها، فضلًا عن مديرية القوى العاملة.

كما يتم حالياً الحصول على التطعيم بلقاح فيروس كورونا لجميع العاملين داخل الوحدات المحلية ومجالس المدن داخل محافظة الأقصر، ويتم تطعيم العاملين بالأحياء التابعة لمجلس مدينة الأقصر بلقاح فيروس كورونا، في ظل متابعة رئيس مجلس مدينة الأقصر، العميد طارق لطفي، لجميع الأحياء بضرورة الحصول على اللقاح.