خبير اقتصادي: مصر حققت إنجازات عالمية في مجال الملاحة البحرية

قال الدكتور علي عبدالرؤوف الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إنه لا يوجد أحد يستطيع التقليل من الجهد الذي بذل خلال السنوات الماضية في مجال الملاحة، حيث إن الدولة المصرية كانت مطالبة أن تقوم بكل هذه الإنجازات نظرا للتطور السريع في الملاحة العالمية، لاسيما في قناة السويس.

الإدريسي: يوجد تطور هائل حدث في قناة السويس

وأضاف الإدريسي لـ«الوطن»: «يوجد تطور هائل حدث في قناة السويس، وعلى الجانب الآخر توجد منافسة قوية مع مواني عالمية أخرى، لكن الدولة رفعت كفاءة الهيئة ودشنت قناة السويس الجديدة».

وتمثلت أهم الإنجازات التي تحققت للدولة المصرية من إنشاء قناة السويس الجديدة، زيادة القدرة التصريفية للقناة لتصل إلى 97 سفينة معيارية/ يوم، مقارنة بنحو 77 سفينة معيارية/ يوم، قبل افتتاح القناة الجديدة، وتحقيق العبور المباشر لـ45 سفينة في كلا الاتجاهين مع تقليل زمن العبور ليكون 11 ساعة بدلا من 18 ساعة لقافلة الشمال، وضم قافلة الشمال الثانية إلى قافلة الشمال الأولى؛ ليكون العبور قافلة شمال واحدة وقافلة جنوب واحده فقط، والسماح بعبور السفن حتى غاطس 66 قدما في كلا الاتجاهين، خاصة في ظل التزايد المستمر للسفن ذات الغاطس 45 قدم فأكثر، وهو ما ساهم في جذب السفن العملاقة في أسطول التجارة العالمي لعبور القناة.

كما تحقق الأمان الملاحي لوجود قناة بديلة تضمن عدم توقف الملاحة عند حدوث أي حادث طارئ، وتقليل عدد الانحناءات بالمجرى الملاحي للقناة بما أدى لزيادة معدلات الأمان الملاحي للسفن العابرة للقناة، والحفاظ على المركز التنافسي لقناة السويس عن طريق الاستمرار في تطوير المجرى الملاحي للقناة في ظل مشاريع التطوير التي تتم في الطرق المنافسة والبديلة سواء البحرية منها أو البرية.

أسامة ربيع: قناة السويس حطمت أرقاما قياسية وشهدت عبور سفن عملاقة

من جانبه، قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس حطمت أرقاما قياسية خلال الفترة السابقة، لا سيما الأرقام القياسية اليومية في 6 أغسطس 2022 حيث سجلت أعلى معدل لعبور السفن في تاريخ القناة بالكامل بواقع 89 سفينة، وأعلى إيراد بالدولار في يوم 29 يوليو 2022 بواقع 32 مليون دولار، وأعلى معدل عبور للسفن في الشهر سجل 2125 سفينة في أغسطس 2022، وأعلى إيراد بالدولار تحقق 745 مليون دولار.

وأضاف «ربيع»، خلال تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، أنه خلال العام المالي حققت القناة أعلى معدل بالدولار بواقع 7 مليارات دولار عن السنوات السابقة، متابعا: «بدأنا من 2016 من بعد قناة السويس الجديدة يزيد لحد ما وصلنا للسنادي، وأعلى حمولة صافية مليار و320 مليون طن، وبالتالي قناة السويس تحقق أرقاما قياسية شهريا».