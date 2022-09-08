تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والهلال السعودي.. شاهد وشجع فريقك

يترقب الجمهور انطلاق مباراة مهمة بين فريقين شقيقين، حيث تتبقى ساعات قليلة وتنطلق مباراة الزمالك والهلال السعودي في بطولة كأس لوسيل، التي من المقرر إقامتها بالعاصمة القطرية الدوحة.

وبالنسبة للراغبين من عشاق كرة القدم والمشجعين، في مشاهدة المباراة، كثر بحثهم عن تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والهلال السعودي خلال الساعات الماضية، وهو ما نستعرض تفاصيله فيما يلي:

تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والهلال السعودي

وتنطلق المباراة غدا الجمعة الموافق 9 سبتمبر في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط حضور جماهيري كبير من مشجعي الفريقين، لذا زادت عمليات البحث خلال الساعات الماضية، على تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والهلال السعودي في نهائي كأس لوسيل.

وفي هذا الصدد، تستعرض بوابة «الوطن» فيما يلي، تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والهلال السعودي في نهائي كأس لوسيل، حيث تضم القائمة العديد من القنوات.

وتذيع مباراة الزمالك كلٌ من قناة الكأس القطرية المفتوحة، وقنوات بين سبورت التي أعلنت إذاعتها للمباراة وحصولها على حقوق البث، وجاء تردد القنوات كما يلي:

تردد قناة أون تايم سبورت

تردد القناة 11861

معامل الاستقطاب رأسي

معامل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 6/5

تردد قناة تايم سبورت على البث الأرضي

تستطيع مشاهدة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي من التردد الأرضى UHF 32.

تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة

القمر الصناعي: نايل سات.

- تردد القناة: 11919.

- معدل الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قنوات bein sports

المفتوحة على كل من القمر الصناعي المصري نايل سات، وقمر عرب سات، جاء كالتالي:

تردد قناة bein sport 1 المفتوحة

- القمر الصناعي: نايل سات.

- تردد القناة: 11013.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل التصحيح: 3/4.

- الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة bein sport 2

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11054.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

وغادرت بعثة فريق الزمالك، الأراضي المصرية ظهر أمس الأربعاء، في تمام الساعة الواحدة من مطار القاهرة الدولي إلى الدوحة، استعدادًا لمواجهة الهلال السعودي.