«التضامن»: وضعنا سياسات لخفض الطلب على تعاطي المخدرات

نظم معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي محاضرة بعنوان «المخدرات ودور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان»، ضمن فعاليات اليوم الثالث لملتقى طلاب الجامعات الأهلية والتكنولوجية، والذي أقيم تحت شعار إعداد القادة العام، بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

الاستثمار في طاقات الشباب

وأعرب الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، عن فخره بتعاون وزارات الدولة لخدمة شباب الجامعات حيث أن وزارة التعليم العالي متمثلة فى معهد إعداد القادة تتعاون دائما مع وزارة التضامن الاجتماعى وصندوق مكافحة الإدمان لإعداد سفراء متطوعين، حيث أن هذه البرامج التدريبية تساهم فى إعداد قيادات شبابية مؤهلة قادرة على تحمل المسئولية واتخاذ القرارات الصحيحة في مكافحة المخدرات في ضوء رؤية مصر 2030 واستثمار طاقات الشباب الإيجابية كقيادات للعمل التطوعي، ليصبحوا سفراء فى كافة ربوع مصر.

من جانبه، أكد الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ضرورة توعية طلاب الجامعات المصرية بخطورة مشكلة المخدرات، موضحًا أن العلاج الذي تتبعه الدولة في علاج الإدمان لا يتوقف على العلاج الطبي وحده، ولكن يتم الارتقاء بشكل كبير عبر التدريب والتأهيل.

الرد على المفاهيم المغلوطة

وتابع: وجب علينا تدريب الشباب على إدارة العمل التطوعي، ليكون لدينا سفراء تسلحوا بالمهارات والعلم، ليصبحوا منارة لنشر الوعى عن هذه القضية والرد على المفاهيم المغلوطة حول قضية المخدرات، مبينًا أن صندوق مكافحة الإدمان يسعى لخفض الطلب على تعاطى المواد المخدرة ومنعه بشكل شامل ومتوازن ومتسق مع مجهودات خفض العرض، ووضع سياسات لخفض الطلب من خلال البرامج الوقائية والكشف المبكر، والعلاج والتأهيل.وقد عرض سيادته مجموعة من الأفلام التوعوية ومنهم فيلم عن مشكلة الإدمان وتأثيره على الأسرة، وآخر عن المخدرات التخليقية، وافلام قصيرة توعوية عن رحلة المخدرات، وعرض تجربة متطوعة من الجنوب ... الخ .وقد فتح سيادته باب التحاور والنقاش مع الطلاب والاجابة على جميع تساؤلاتهم.