ضبط 2 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل بيعها في سوهاج

ضبطت حملة لوزارة الصحة بمحافظة سوهاج، 2 طن لحمة رأس وأرجل وأحشاء حيوانية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بإحدى ثلاجات حفظ المواد الغذائية قبل بيعها بمركز سوهاج، وقد تم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار الجهات المختصة بشأنها مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر اللازمة.

متابعة أماكن حفظ وتقديم المواد الغذائية

وتأتي حملة وزارة الصحة بسوهاج في إطار متابعة وإشراف وزارة الصحة على أماكن حفظ وتقديم وبيع المواد الغذائية للمواطنين وعدم التهاون مع المخالفين لضمان وصول غذاء صحي وصالح للمواطن، كما أوضحت في بيان.

المشاركون في الحملة

وقد أشرف على الحملة كل من الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج والدكتورة كريمة حامد وكيل مديرية الصحة بسوهاج والدكتورة غادة أحمد مدير عام الطب الوقائي والدكتور مايكل وديد مدير إدارة سوهاج الصحية ومحمد حسن مراقب عام الأغذية بمديرية الصحة وذلك بالاشتراك مع مباحث التموين والطب البيطري بمحافظة سوهاج.

يشار إلى أنه تم بالأمس خلال حملة تموينية من ضبط 2 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمدينة سوهاج وكذلك طن عدس أصفر غير صالح للاستهلاك بمدينة سوهاج.