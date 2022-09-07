ضبط 3 أطنان لحوم وعدس أصفر فاسدة في حملة تموينية مكبرة بسوهاج

حملة تموينية مكبرة شنتها مديرية التموين بمحافظة سوهاج، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري على محلات الجزارة بمدينة سوهاج، قادها الدكتور الدكتور أحمد حمدي الشبح، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمحافظة سوهاج.

وأسفرت الحملة عن ضبط 2 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمحلات الجزارة واللحوم قبل تداولها بين المواطنين، وذلك بالتعاون مع قوة أمنية من مباحث شرطة التموين بقيادة العقيد محمد الشريف، كما ضمت الحملة الرائد محمد الغول، وجرى تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.

تكثيف جهود المجازر لمراقبة اللحوم

وصرح الدكتور أحمد الشبح لـ«الوطن»، بأن إدارة المجازر تكثف جهودها لمراقبة الأسواق داخل محافظة سوهاج؛ لمنع أي محاولات الغش في اللحوم حيث يتم فحص اللحوم والأختام قبل وصولها للمواطن.

ضبط طن عدس أصفر

وفي ذات السياق، تمكنت حملة تموينية داخل مدينة سوهاج اليوم، من ضبط 100 شيكارة عدس أصفر، زنة الشيكارة الواحدة 10 كيلو جرامات، وذلك بإجمالي 1000 كيلو جرام مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك الآدمي، داخل أحد مخازن المواد الغذائية، بدائرة مركز سوهاج، قبل تداوله بين المواطنين، وتم تحرير محضر بالواقعة.